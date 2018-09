Ein Stück Otelfingen verstummt

EIN NEUER CHOR AUS 70 PLUS 40 SÄNGERN

Aus dem Konzertchor Zürcher Unterland und das Stadtzürcher Chorensemble Hohe Promenade wird im 2019 ein Chor, der Concentus Chor Zürich. Der Grund für die Fusion liegt nicht bei tiefen Mitgliederzahlen, sondern bei den Finanzen – aber auch beim Wunsch nach einer «musikalisch-qualitativen Stabilität».

Die Vesperae Solemnes de Confessore (KV339) und die Motetten Ave Verum Corpus (KV618) und Exsultate Jubilate (KV 165) – der Konzertchor Zürcher Unterland und das Chorensemble Hohe Promenade haben für ihr gemeinsames Adventskonzert Anfang Dezember anspruchsvolle Literatur geplant. Begleitet vom Orchester Conductus wird abermals in Bülach und Zürich konzertiert. Am Dirigentenpult wird Donat Maron stehen.



Schon 2016 hat er beide Chöre in einem Konzert vereint, mit dem man unter anderem im Kulturkasino Bern gastierte. Weil nicht nur der Dirigent, sondern auch die Sängerinnen und Sänger von der bisherigen Kooperation mehr als überzeugt seien, geht man jetzt noch einen Schritt weiter. So haben Maron und die beiden Co-Präsidenten des Konzertchors, Elisabeth Siegrist und Daniel Peier, die Stadt Bülach und die Medien darüber informiert, dass man die beiden Chöre auf die neue Saison hin fusionieren wird. Aus den 70 Mitgliedern des Konzertchors und den 40 des Chorensembles wird der Concentus Chor Zürich, mit Sitz in Bülach.



Der juristische Zusammenschluss ist gemäss Daniel Peier inzwischen nur noch Formsache. «Bei der Generalversammlung des Konzertchors hat sich eine deutliche Mehrheit für die Zusammenführung ausgesprochen.» Dasselbe Resulat ergab sich bei der Konsultativabstimmung des Chorensembles in Zürich. Der Concentus Chor Zürich wird voraussichtlich an einer Sitzung im kommenden Mai als neuer Verein gegründet werden; obschon das Wort «Unterland» aus dem Namen verschwindet, wird es ein Unterländer Chor – Vereinssitz wird Bülach bleiben. Umgesetzt wird die ganze Sache auf das neue Geschäftsjahr hin, also per 1. April 2019. Darum sind die beiden Konzerte im Advent 2018 davon noch nicht betroffen.



Nur der Name ändert



Für die Sänger und für das Publikum ändere sich nichts, mal abgesehen vom neuen Namen, versichern Co-Präsidenten und Dirigent gleichermassen. Die zuständigen Leute bleiben dieselben, selbst die beiden Probelokalitäten in Bülach und Zürich bleiben; noch nicht einmal an der jährlichen Mitgliedergebühr von derzeit 500 Franken werde geschraubt, versichern Co-Präsidenten und Dirigent.

Da bleibt die Frage, warum denn dann zwei gesunde Chöre überhaupt zusammengelegt werden? «Grundsätzlich mussten wir uns überlegen, wie wir uns langfristig aufstellen wollen», sagt Donat Maron dazu. «Die Idee einer vertieften Zusammenarbeit hat sich im Verlaufe der letzten vier Jahre entwickelt; einfach auch deshalb, weil künstlerisch schon eng zusammengearbeitet worden ist und weil beide Chöre überregional tätig waren.» Natürlich gehe es auch um die Finanzen. «Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Chor klassische, oratorische Konzerte geben will, dann brauchen Sie einen professionell arbeitenden Dirigenten.» Die Faustregel besage dabei, dass man mindestens 60 Sänger als Mitglieder haben müsse, nur schon damit die Vereinsmitgliedschaften die Kosten decken können; ohne die Konzerte, die wiederum Ticketverkäufe und Sponsoring nötig machten. «Am Ende wollen Sänger und Sängerinnen einfach gute Musik machen und tolle Konzerte erleben. Diese Zweckheirat der Chöre ist primär kein Finanzgeschäft, es muss künstlerisch, menschlich und auch finanziell aufgehen», sagt der Dirigent. Ein grösser Chor heisst nicht zuletzt auch ein grösseres Netzwerk und ein grösseres Publikum – und es erhöht die Planbarkeit von Projekten.



Ein weiterer Grund für die Fusion liegt in dem, was Donat Maron «musikalisch-qualitative Stabilität» nennt. Dabei geht es schlicht um die Verfügbarkeit der Sängerinnen und Sänger; beide Chöre haben einen Altersdurchschnitt von rund 60 Jahren. «Gerade wenn mehrere aufeinanderfolgende Werke geplant sind, ist ein solider Pool an Sängern wichtig.» Wenn eine Grippewelle auftrete und viele Leute gleichzeitig nicht zu Aufführungen erscheinenen könnten, dann könne das rasch zum Problem werden. «Das Publikum hat Eintritt bezahlt – wir sind unseren Konzertbesuchern etwas schuldig.» 110 Chormitglieder sei da eine solide Grundlage für die Zukunft. Florian Schaer