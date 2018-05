Ein Veteran läuft weiter

Unter den Teilnehmenden des diesjährigen Klotener Flughafenlaufs war auch Ronnie Rüeger. Er mag dem Sportinteressierten vielleicht noch bekannt sein als Torhüter des EHC Kloten. Bei diesem Verein begann er seine Profikarriere 1990 und beendete sie mit einigen Stationen bei anderen Vereinen 2013.

Nun liegt seine Profikarriere mittlerweile fünf Jahre zurück und Rüeger hat sich um eine etwas ruhigere Stelle bemüht. Er arbeitet bei der Zürcher Kantonalbank als Projektleiter Sponsoring Engagements. Denn die ZKB sponsert nicht nur den Flughafenlauf, sondern auch noch 13 andere Läufe. Diese Läufe bilden den ZKB-Züri-Lauf-Cup, an welchem alle Läuferinnen und Läufer mitmachen, welche mindestens sechs der 13 Läufe im Kanton absolviert haben. Ronnie Rüeger kümmert sich darum, den Cup mit den einzelnen Organisatoren der Läufe zu koordinieren.

«Der Cup richtet sich an Hobbysportler. Wir haben ja einen Leistungsauftrag vom Kanton», erklärt Rüeger. Die Freude am Sport soll vor allem bei der breiten Bevölkerung sichergestellt werden. Dass man dabei aufs Laufen setzt, ist sicherlich kein Holzweg. Denn die Läufe in der Schweiz sind seit den Achtzigerjahren ständig gewachsen. Und auch am Flughafenlauf wird mit dem vielfältigen Streckenangebot wirklich für jeden eine passende Herausforderung gestellt.

Sogar blinde Läufer nehmen an der Veranstaltung mit ihren Führern teil. Man sieht also: Der Laufsport ist weitverbreitet und ertüchtigt jeden. Daneben kümmert sich Rüeger aber natürlich auch um andere Sportveranstaltungen, welche die ZKB sponsert, beispielsweise das Kantonale Schwingfest.

Zufrieden mit der Leistung

Dieses Jahr hat es für Rüeger nur für die kleine Runde gereicht. Mit den 36 Minuten, welche er fürdie 7,5 Kilometer lange Strecke brauchte, ist er trotzdem zufrieden. «Ich bin nicht so viel zum Joggen gekommen in letzter Zeit», gesteht der ehemalige Eishockeyspieler. «Einmal in der Woche gehe ich zwar mit den Arbeitskollegen laufen, aber das Ziel wäre schon zweimal die Woche.» Die Fitness wollte er nach Beendigung seiner Eishockeykarriere schon halten. Mit der Kondition funktioniert das recht gut. Die Kraft hat aber ein bisschen nachgelassen.

Letztes Jahr lief Rüeger noch die 17 Kilometer der grossen Strecke. Dafür rannte dieses Jahr auch seine Tochter Ellen mit. Sie nahm sich die 0,9 Kilometer lange Runde vor. Die Vierjährige hat bereits ordentlich Lauferfahrung. Mit zweieinhalb Jahren absolvierte sie ihren ersten Lauf. Und der Vater ist mit seiner Tochter durchaus zufrieden. Es gehe in diesem Alter ja vielmehr um das Mitmachen und nicht um die Zeit, meint Rüeger.

Es geht noch mehr

Die Strecke um den Flughafen gefällt Rüeger sehr. Die Flieger, welche direkt über den Köpfen der Laufenden hinwegbrausen, sind schon imposant. Das sei schon eine spezielle Strecke, meint Rüeger. Mit dem Flughafen verbindet Rüeger auch Persönliches: Sein Vater hat bis zu seiner Pensionierung bei der Swissair gearbeitet. Auch wenn er jetzt in Zug lebt, hat er immer noch einen starken Bezug zum Unterland. Nicht nur seine Eltern wohnen hier, auch spielt er im Veteranenverein des EHC Kloten in der höchsten Veteranenliga der Schweiz. «Ich spiele aber im Sturm, ich wollte auch mal etwas Neues ausprobieren», erklärt er schmunzelnd.

Die sportlichen Ziele muss man sich natürlich auch nach der Sportkarriere hoch stecken. So möchte Rüeger im Herbst am Greifenseelauf teilnehmen. Die 21 Kilometer lange Strecke ist sicher kein Pappenstiel. Rüeger ist zuversichtlich und redet sich gut zu: «Bis dahin habe ich ja noch ein wenig Zeit.» Sich einfach nur um das Sponsoring der Läufe zu kümmern und nicht selber tätig zu werden, dass scheint dem ehemaligen Profisportler wohl wirklich zu langweilig.

(Zürcher Unterländer)