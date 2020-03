Ein Viertel der Lehrpersonen in Winkel hat gekündigt

Während die Schulen in der ganzen Schweiz im Ausnahmezustand sind, beschäftigt Winkel auch ein ganz anderes Thema: Mehrere Lehrpersonen, ein grosser Teil der bestehenden Lehrerschaft, sollen gekündigt haben. Über die genaue Zahl und die Beweggründe wurde in der kleinen Gemeinde bisher nur gemunkelt. «Es stimmt, dass bisher acht unserer Lehrpersonen auf das nächste Schuljahr gekündigt haben», bestätigt Schulleiterin Tamara Kempf. «Man muss die Situation aber in einen grösseren Kontext stellen.»

Ein Blick auf die Stellenbörse für Regelschulen zeigt, dass gerade für Zürcher Lehrpersonen die Auswahl ziemlich gross ist. Allein in den Primarschulen der Bezirke Dielsdorf und Bülach sind derzeit rund 50 Festanstellungen und Vikariate ausgeschrieben. Wenn Lehrpersonen die Schule wechseln, ist das nichts Aussergewöhnliches. In Winkel verzeichne man im Durchschnitt drei bis vier Abgänge, das heisst Kündigungen oder Pensionierungen, pro Jahr.

Wenn acht Lehrpersonen, also fast ein Viertel aller Lehrerinnen und Lehrer, die Schule verlassen, lässt das aufhorchen. Die Schulleitung versichert jedoch, dass weiterhin alles in Ordnung ist. «Wir haben hier keine Konflikte», sagt Kempf. «Die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen haben alle aus individuellen Gründen gekündigt.»

Obligatorische Sitzungen

Und dennoch liesse sich für fünf der acht Kündigungen ein gemeinsamer Nenner finden: Das Zürcher Volksschulamt empfiehlt seit ein paar Jahren, dass Lehrpersonen mit einem Mindestbeschäftigungsgrad von 35 Prozent eingestellt werden sollen. Für Lehrpersonen mit einem sehr kleinen Pensum würde dies eine steigende berufliche Belastung bedeuten. Aber auch hier seien die Gründe vielschichtig. «Ein Thema, das uns in den letzten Wochen stark beschäftigt hat, sind die obligatorischen Zusammenarbeitsgefässe, die auf das neue Schuljahr eingeführt werden», erklärt Kempf.

Laut Lehrplan 21 müssen die kantonalen Schulen den regelmässigen Austausch zwischen den Lehrpersonen fördern. Wie die Schulen diese Anforderungen erfüllen, ist ihnen grösstenteils selbst überlassen. In Winkel hat man sich für regelmässige Teamsitzungen entschieden: ursprünglich zwei Stunden pro Woche, insgesamt 60 Stunden pro Jahr. Für Lehrpersonen, welche nur einen oder eineinhalb Arbeitstage haben, ist das nicht mehr tragbar.

«Leider kamen wir bei einigen Fällen zum Schluss, dass unsere Veränderungen mit der persönlichen oder familiären Situation der Lehrpersonen nicht vereinbar ist und wir doch getrennte Wege gehen müssen.»Tamara Kempf, Schulleiterin Winkel

«Der Arbeitsaufwand und die damit verbundene Arbeitszeit bleibt dabei gleich, und die Stunden sind selbstverständlich bezahlt», sagt Kempf. Auch hat man sich im Austausch mit dem Team entschieden, den Zeitaufwand auf 45 Stunden pro Jahr zu reduzieren, und versucht, gemeinsam ein Zeitfenster zu finden, das allen passt. «Seit über einem Jahr sind wir mit einzelnen Lehrpersonen im Austausch, wie ihre Zukunft an unserer Schule aussehen könnte. Leider kamen wir bei einigen Fällen zum Schluss, dass unsere Veränderungen mit der persönlichen oder familiären Situation der Lehrpersonen nicht vereinbar ist und wir doch getrennte Wege gehen müssen.»

Grosse Zügelaktion

Ein weiterer Faktor sei die umfängliche Schulraumplanung, die in Winkel stattfindet. Auf das nächste Schuljahr werden die Kindergärten Tüfwis und Rüti fertiggestellt, anschliessend wird das 46 Jahre alte Schulhaus Grossacher A gesamtsaniert, und die Schulverwaltung zieht in das heutige Gemeindehaus. Die grosse Zügelaktion wollten nicht alle mitmachen. «Organisatorisch ist das eine grosse Herausforderung für das gesamte Schulteam», sagt Claudia Morganti, Präsidentin der Primarschulpflege Winkel. «Wir setzen aber alles daran, dass die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer so klein wie möglich ist.»

Weniger Kleinst-Teilzeit

Die Situation in Winkel lässt auf eine Entwicklung im Lehrerberuf schliessen, die grosse Teile der Privatwirtschaft bereits gemacht haben. Acht von zehn Frauen in der Schweiz arbeiten Teilzeit, Kleinpensen werden aber immer rarer. Gerade für Mütter wird es deshalb immer schwieriger, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.

Laut Morganti unterstütze man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, indem die Schule während der Schul- und zum Teil auch Ferienzeit eine Ganztagsbetreuung anbiete. «In Winkel sind heute etwa ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in Tagesstrukturen wie dem Mittagstisch untergebracht.» Auch können die Lehrerinnen und Lehrer in Winkel die 13 Wochen unterrichtsfreie Zeit individuell gestalten und sind an keine Präsenzzeiten gebunden.

«Wir sind zuversichtlich, dass auf das nächste Schuljahr alle Stellen wieder besetzt sind.»Tamara Kempf, Schulleiterin Winkel

Gleichzeitig sollen alle Lehrpersonen genügend in die Schulentwicklung integriert werden. Und dies gehe eben nur ab einem gewissen Arbeitspensum: «Vor 20 Jahren war man als Lehrperson noch weitgehend auf sich alleine gestellt und musste den Unterricht und die Lerninhalte der eigenen Klasse selbstständig gestalten. Man war sozusagen ein Einzelsportler», sagt Kempf. «Mit dem neuen Lehrplan 21, der die Schule als lernende Bildungsorganisation definiert, ist der Lehrerberuf zum Mannschaftsport geworden.»

Trotz der Kündigungen und der grossen Änderungen wähnt man sich in Winkel auf einem guten Weg. Zwei der offenen Stellen konnten bereits besetzt werden, auch intern hätte man Lösungen gefunden, die Lektionen zu verteilen. «Wir sind zuversichtlich, dass auf das nächste Schuljahr alle Stellen wieder besetzt sind», sagt Kempf.