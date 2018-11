Ein Vorbild in dieser Branche

Zwölfmal wurde der Umweltpokal bisher vergeben, dieses Jahr allerdings erstmals an einen Betrieb im Kanton Zürich oder genauer an die Firma Dyconex AG in Bassersdorf. Hinter der Preisverleihung stehen Unternehmen, die alle im Industrieareal Botzen in Flaach im Kanton Zürich ansässig sind und für oder in der Oberflächenbranche tätig sind. Mit dem Preis werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich der Schonung der Umwelt verpflichten und einen zukunftsweisenden Beitrag leisten. Oberflächentechnik wird in verschiedensten Industriezweigen be­nötigt. Mit der Veredelung von Oberflächen kann das Material spezielle Eigenschaften erfüllen oder extremen Bedingungen standhalten.

Weniger Chemiedank neuer Abwasseranlage

Die Preisträgerfirma Dyconex stellt Leiterplatten im High-End-Bereich her, die vor allem inder Medizintechnik bei Schrittmachern, Implantaten, Defibrillatoren oder anderen Hilfsmitteln und Gerätschaften zum Einsatz kommen. Dabei entsteht auch Abwasser. Bevor dieses in das öffentliche Abwassersystem geleitet wird, muss es in der betriebseigenen Abwasserreinigungsanlage (ARA) mittels Galvanik und fotochemischen Verfahrens von Schadstoffen befreit werden. Doch die Wasseraufbereitung kam immer mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb suchte man nach neuen Möglichkeiten.

Schon bei Projektbeginn suchte die Firma den Kontakt mit dem Amt für Wasser, Energie und Luft (Awel) und konnte so die Planung und Umsetzung der neuen An­lage innerhalb eines Jahres realisieren. Im vergangenen Jahr hat Dyconex rund 350 000 Franken in die neue Abwasseranlage investiert, welche die Abwasser­arten sauer und alkalisch neu getrennt sammelt statt wie bisher zusammen. Das spart zum einen Chemikalien, reduziert aber auch die Schlacke, die übrig bleibt und als Sondermüll entsorgt werden muss. Stephan Messerli, Vice President Operation von Dyconex, sagte bei der Preisverleihung: «Die neue Anlage gibt uns auch mehr Prozesssicherheit und beschleunigt den Reinigungsprozess.»

Jurypräsident Herbert Hauser erwähnte in seiner Laudatio die Wichtigkeit, dass sich möglichst viele Unternehmen für umweltschonende Verfahren einsetzen. «Das neue Abwasserreinigungssystem kann Vorbild sein für andere Betriebe, die vor ähnlichen Problemstellungen stehen», lobt Hauser das Werk in Bassersdorf. Für die Projektierung der neuen Umweltschutzanlagen und -verfahren sei nicht der übliche Stand der Technik als Messlatte genommen worden, sondern ein zukunftsweisendes Konzept aus­gearbeitet worden. (Zürcher Unterländer)