Ein Wochenende im Zeichen der edlen Karossen

Der GP Furttal ist eine Zeitreise. Der Grand Prix für historische Sport- und Rennwagen bringt heute Samstag und morgen Sonntag die wichtigen Zutaten zusammen: Top-Fahrzeuge aus allen Epochen und Klassen, Sammler mit unbrechbarer Leidenschaft für ihre Fahrzeuge sowie Tausende erwartungsfrohe Besucher, die sich von den Knall auf Fall stattfindenden Rennen mitreissen lassen.

Alle zwei Jahre wird der GP Furttal ausgetragen. Abwechselnd auf zwei unterschiedlichen Circuits im Furttal: «Dänikon–Hüttikon» und «Industrie Dällikon». In diesem Jahr wird der 2,4 Kilometer lange Rundkurs im Industriegebiet Dällikon befahren.

Älter als 30 Jahre

Am Samstag wird als Einstimmung ein öffentlicher Oldtimer-Corso im Vorfeld des GP Furttal 2019 durchgeführt. Ob mit Auto oder Töff, alle Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind, können teilnehmen. Besammlung ist ab 12 Uhr, der Start erfolgt um 16 Uhr mit einer Rundfahrt durch das Furttal. Am Sonntag finden die Leistungsschauen in verschiedenen Kategorien und Feldern statt.

(red)