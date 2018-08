Ein bisschen Thailand in der Schweiz erleben

Wer am Samstag nicht an die Street Parade ging, der pilgerte vielleicht nach Oberglatt, wo bereits zum dritten Mal ein dreitägiges Thai-Festival stattfand, so wie beispielsweise die Familie Un aus Kloten: ein zwölfjähriges Mädchen mit seinen Eltern, Tante und Onkel. Zielstrebig liefen die fünf vom Bahnhof in Richtung Chliriethalle, über deren Vorplatz bunte Fähnchen und Laternen gespannt waren. Familie Un kam vor allem des Essens wegen, unter den rund 20 verschiedenen Ständen fanden sich aber auch weitere Attraktionen.

Rückenschmerzen ade

Am Rande des Festivalgeländes warteten die drei Thai-Therapeutinnen Somyot Khampanya, Dany Uthumphon-Pfeiffer und Rungnapa Senpheng-Meyer auf Kundschaft. Dazwischen kümmerten sie sich um ihren Kollegen Padung Khangrang, der mit seinen Koch- und Dekorationskünsten ebenfalls am Festival mitwirkte, in den letzten Stunden aber, wie Somyot Khampanya bemerkt hatte, ungesund gebückt übers Areal lief.

Mit Händen, Knien, Ellenbogen und Füssen wurde der Mann therapeutisch bearbeitet und was zuweilen schmerzhaft aussah, zauberte ihm schlussendlich ein Lächeln aufs Gesicht. «Nun fühle ich mich wieder federleicht und kann zurück an die Arbeit», meinte er nach der Prozedur.

«Die asiatische Küche macht satt und ist sehr gut verdaulich.»



René Böni, Niedergösgen

Arbeit gab es auch für Preeda Lapore, die an einem Stand rohe Papaya zerkleinerte, wohl für das thailändische Nationalgericht Som Tam, ein kalter Papayasalat mit Chili, Tomaten und weiteren Zutaten. Ein paar Stände weiter liess eine thailändische Köchin eine Schweizer Besucherin gerade einen Löffel voll Entensalat kosten. «Etwas scharf», meinte diese, worauf die Verkäuferin herzlich lachte: «Ja, klar, so soll es sein.»

Hilfsköche und Ehepaare

Dass es meist Thailänderinnen waren, die hinter den Essensständen zu Werke gingen, fiel René Böni aus Niedergösgen besonders auf. Seit längerer Zeit mit der Thailänderin Geo Aebi aus Dulliken befreundet, begleitete er sie am Wochenende das erste Mal auf ein Thai-Festival und half ihr beim Pilze rüsten und Fische frittieren. «Ich liebe die asiatische Küche, sie macht satt, ist aber sehr gut verdaulich», schwärmte der pensionierte Werbetechniker und Fotograf. Doch nicht nur das Essen, auch die Freundlichkeit der Thailänder hat es ihm angetan: «Die Leute sind sehr offen und lebendig.»

Mit einer traditionellen Thaimassage lässt sich Padung Khangrang seine Rückenschmerzen kurieren.

Er Schweizer, sie Thailänderin – diese Konstellation fand man in Oberglatt häufig. Marc und Pawinee Weisskopf sind ein weiteres Beispiel. Das junge Ehepaar aus Baselland hat sich dank einer Urlaubsreise kennengelernt und pilgert nun immer wieder an Thai-Festivals, um günstiger als im Asia-Shop einzukaufen, sowie «ein bisschen Thailand in der Schweiz» zu erleben.

Im Trend

Thai-Festivals sind beliebt in der Schweiz, ein Online-Veranstaltungskalender listet bis im Juli 2019 elf solche Anlässe auf. Im Zürcher Unterland findet bereits nächsten Monat wieder ein Thai-Festival statt (siehe Kasten).

Der Veranstalter aus Oberglatt, Nam Kov, erklärt sich das Interesse einerseits damit, dass im Kanton Zürich viele Thailänder wohnen. Andererseits schmecke das rote und grüne Curry einfach unglaublich gut. Mit seinem Festival möchte Nam Kov die Kulturen verbinden. Und tatsächlich: Wenn die Band vor der Chilriethalle zwischen thailändischen Hits plötzlich «What a Wonderful World» anstimmt, die bunten Laternen im Wind flattern und ein schon herbstliches Blatt neben den Satay-Spiesschen landet, dann lächelt auch der Schweizer wie ein echter Thailänder.

(Zürcher Unterländer)