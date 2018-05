Ein dreitägiges Musikfest

Am Musiktag Zürcher Unterland treten 25 Vereine gegeneinander an. «Die meisten sind aus der Region, dieses Jahr machen zwei Gastvereine aus Lenzburg und aus Fällanden mit», weiss Thomas Brändli, OK-Präsident und Mitglied der Musikgesellschaft Niederhasli (MGN).Alle teilnehmenden Blasmusik-Gruppen spielen ein vorbereitetes Stück, nach dem Auftritt erhalten sie von der Experten-Jury Feedback für ihre Leistung. Die aus der Bewertung resultierende Punktzahl entscheidet schliesslich über den Platz auf der Rangliste.

Benotet werden unter anderem Stimmung und Intonation, Technik und Artikulation sowie Rhythmus und Metrum. Die MGN nimmt als Veranstalterin nicht an den Wettbewerben Teil. «Letztes Jahr haben wir im Marschmusikwettbewerb sowie in den Bewertungskonzerten in unserer Klasse den zweiten Rang belegt. Das war ein grosser Erfolg», erinnert sich Brändli.

Austragungsort wirdjedes Jahr neu vergeben

Vor dreissig Jahren fand der Musiktag das letzte Mal in Niederhasli statt. Der Austragungsort wechselt jedes Jahr und wird vom Musikverband Zürcher Unterland (MVZU) ausgewählt. Die Organisation und Umsetzung obliegt jeweils dem gastgebenden Verein.

Thomas Brändli hat trotz des grossen Aufwandes die Leitung des OK übernommen: «Im Herbst 2015 hatten wir die erste Sitzung. Wie viele tausend Stunden wir seither alle zusammengerechnet aufgebracht haben, kann ich nicht sagen.» Damit sich dieser Aufwand auch lohnt, wurde der Anlass auf drei Tage ausgedehnt: «Wenn wir schon ein Festzelt für mehr als 1000 Personen aufstellen, wäre es schade, das nur für einen Tag zu machen», sagt Brändli.

Einerseits wolle man den Gästen und dem Dorf einen tollen Anlass bieten, andererseits seien die Einnahmen aus der Festwirtschaft wichtig für die Finanzierung. «Das Budget für den Event liegt bei mehr als 100 000 Franken, das finanzielle Risiko trägt die MGN», sagt Brändli.

Funk, Bluesrock und Blasmusik

Mit Sponsoren habe man vorab einen Teil der Kosten decken können. Die Festkarten, die alle der 800 am Wettbewerb teilnehmenden Musikerinnen und Musiker kaufen müssen, spülen auch noch Geld in die Kassen. «Dafür können die Gäste alle Konzerte gratis besuchen.»

Die MGN eröffnet am Freitagabend das musikalische Wochenende mit einem Konzert, an dem rund 60 Vereinsmitglieder an ihren Instrumenten von Klarinette bis Flöte zeigen, was sie drauf haben. Anschliessend unterhält die Band Funky Zoo das Publikum mit Pop, Funk und Rock. «Der Samstag ist besonders für Familien attraktiv», sagt OK-Präsident Thomas Brändli.

Um 16 Uhr gehts los mit der Young Band, dem Nachwuchs der MGN. Danach treten die Swing Kids auf, eine Big-Band-Formation aus 15 jugendlichen Musikerinnen und Musikern, die schon durch Europa, Amerika, Asien und Südamerika getourt sind. Zum Schluss spielt Bony Moronie, eine Bluesrock-Coverband aus der Region. An beiden Abenden steht DJ Sergio ab 23 Uhr hinter dem Mischpult. (Zürcher Unterländer)