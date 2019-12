Ein erster Entscheid zur Fusion naht

Eine Unterschriftensammlung im vergangenen Sommer hat im Rafzerfeld das Thema einer Gemeindefusion lanciert. Die Initiative sieht vor, dass bis im Februar 2022 über einen Fusionsvertrag der Gemeinden Wil, Hüntwangen und Wasterkingen abgestimmt wird. Bevor es dazu kommt, wird im nächsten Februar aber zuerst darüber abgestimmt, ob die Initiative umgesetzt werden soll.

Die Gemeinderäte der drei Dörfer gaben sich bisher mit ihrer Beurteilung der Fusionsidee bedeckt. Inzwischen haben sie zur Beratung Fusionsexperte Alfred Gerber engagiert, noch immer kommunizieren sie aber vorsichtig: «Als Behörde werden wir keinen Abstimmungskampf führen und uns daher nur zurückhaltend vernehmen lassen», hält der Hüntwanger Gemeindepräsident Matthias Hauser (SVP) fest. Die offiziellen Stellungnahmen der einzelnen Gemeinden werden in den Weisungen zur Urnenabstimmung am 9. Februar veröffentlicht, gemeinsam mit den Stellungnahmen der Initianten und den Rechnungsprüfungskommissionnen. Am 22. Januar wird zudem ein Informationsabend zur Initiative stattfinden.

Zweifel an der Grösse

Unabhängig davon gibt es aber erste Hinweise darauf, wie die Behörden die Idee beurteilen. «Der Gemeinderat Wasterkingen begrüsst generell die Initiative. Dennoch empfehlen wir sie abzulehnen», schreibt der Wasterkinger Gemeindepräsident Peter Zuberbühler (parteilos) im jüngsten Mitteilungsblatt. «Wir sind der Ansicht, dass ein Zusammenschluss von drei kleinen Gemeinden zu einer noch immer kleinen Gemeinde nicht die erhofften Vorteile bringt.» Zudem sei der «funktionale Raum» zu klein, bereits heute arbeite man über die Gemeindegrenzen hinweg sehr gut zusammen.

Der Hüntwanger Gemeindepräsident Matthias Hauser sieht die Lage ähnlich. So würden bereits heute zahlreiche Aufgaben gemeinsam erfüllt, zum Beispiel Wasserversorgung, Forst, Feuerwehr, Zivilschutz, Krankenpflege, Betreibungsamt aber auch gemeinsame Gebietserschliessungen. «Der Gemeinderat erachtet es als sinnvoller, die verschiedenen Räume, in welchen diese Aufgaben heute erfüllt werden, einander anzupassen und neue Aufgabe, wie zum Beispiel die sozialen Dienste, ebenfalls im ganzen Rafzerfeld zu lösen.» Die grösseren Gemeinden Eglisau und Rafz sollen also dabei miteinbezogen werden. «Die Rafzerfelder Gemeinden haben einen solchen Prozess schon vor einiger Zeit gestartet, aber es braucht Zeit», sagt Hauser. «Die Initiative hingegen zwingt uns, uns innerhalb der nächsten Jahre nur auf die Gemeinden Wasterkingen, Hüntwangen und Wil zu konzentrieren und mit diesen die Zusammenarbeit in allen Bereichen neu zu regeln – auch dort, wo wir heute bereits über die Gemeindegrenze hinaus zusammenarbeiten.» Dies bringe nicht die nötige Anzahl Einwohner und Steuerzahler, um die Professionalität in den Gemeinden wesentlich zu erhöhen. Zudem gefährde man dadurch bestehende Kooperationen mit Eglisau.

Noch keine Einschätzung ist aus Wil bekannt. Der Gemeinderat wird das Thema aber an der heutigen Gemeindeversammlung nach der Budgetbehandlung ansprechen.

Schule bereits fusioniert

Die bisherigen Statements lassen darauf schliessen, dass die Einschätzung der Behörden sich in vielen Fällen nicht mit denjenigen des Initiativkomitees decken. Allerdings wird am 9. Februar auch nicht über eine Fusion abgestimmt, sondern erst darüber, ob eine solche überhaupt ausgearbeitet wird. Stimmen die Stimmberechtigten zu, müssten die Behörden anschliessend zahlreiche Details klären. So hat sich in der Vergangenheit zum Beispiel gezeigt, dass der Steuerfuss der Gemeinde eine tragende Rolle spielt, vor allem dann, wenn er für einige Einwohner höher sein würde als bisher. Dieses Thema wurde zum Beispiel diskutiert, als die Gemeinden Bachs und Stadel eine Zusammenschlussvertrag ausgearbeitet haben. Auch die Schule spielt eine wichtige Rolle. Hier hat das Rafzerfeld aber einen Vorteil: Die Schulen der drei Gemeinden haben sich bereits vor zwölf Jahren zur Schule Unteres Rafzerfeld (SUR) zusammengeschlossen.