Ein fulminanter Start ins neue Jahr

Der Aufmarsch war imposant: Am Samstagabend stiegen sechs Musi­kerinnen und 30 Musi­ker auf die Bühne des Klotener Stadtsaals und unterhielten die rund 400 Besucher mit einem vielsei­tigen Programm. Dass die Brass Band Eglisau anspruchs­volle Werke von Strauss, Dvo?ák und Franz Lehar beherrscht, hatte sie im vergangenen Jahr in Montreux bewiesen: Am schweize­rischen Brass-Band-Wettbewerb holten­ sie unter 20 Mitstreitern den respektablen dritten Rang.

Seit 2004 der gleiche Dirigent

Seit 2004 leitet Dirigent Andreas Buri die 1938 gegründete Brass Band Eglisau. Der diplomierte Inge­nieur Agronom ETH erlernte im Alter von neun Jahren das Flü­gel­hornspiel. Im Militär erhielt­ er als Trompeter eine Ausbildung zum Spielführer. Andreas Buri ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen, die in der Brass Band Eglisau­ als Posaunist und Bari­tonist mitspielen.

Buri bewirtschaftet in Ossingen einen Landwirtschafts­betrieb und erteilt im Nebenamt landwirtschaftlichen Berufsunterricht. Jede Woche leitet er in Eglisau zudem die Proben mit der Brass Band. Dank der tat­kräfti­gen Mithilfe seiner Frau im landwirtschaftlichen Betrieb kann Buri das anspruchsvolle Pensum bewältigen.

Junge, ambitionierte Tänzer

Tanzen in Perfektion bedeutet für Phi­lipp Hof­stet­ter und Anas­tassia Issaev alles. Neben ihrer Berufsausbildung trainieren sie meh­­rere Stunden pro Tag. Phi­lipp erreichte 2016 in den Kate­gorien Standard, Latin und 10-Tanz den Junioren-Schweizer-Meister-Titel. Und mit seiner neuen Partnerin Anastassia konnte er sich an der letztjäh­rigen Schweizer Meisterschaft in Standard und Latin bereits in der Mitte der Rangliste platzieren.

Im Stadtsaal Kloten zeigten die beiden 16-Jährigen turbu­lente Tanzeinlagen von hoher Präzision, und sie schwebten über die Bühne, als gäbe es keine Gravitation. Das Ziel des Tanzpaars ist klar: «Wir wollen an die Weltspitze.» Wer die beiden in Kloten gesehen hat, zweifelt nicht ­daran, dass sie ihr Ziel erreichen können.

Im zweiten Teil des Konzertes traten die Zürcher Sängerin Brigitte Wullimann und der gebür­tige Kanadier Kent Stetler auf. Teils solo, teils im Duett, sangen sie Ever­greens aus der Alten und der Neuen Welt. Stetler lebt seit 20 Jahren in Bern und begleitete als Lead­sänger auch schon die ­Pepe Lienhard Band. Sogar mit Udo Jürgens war er einst auf Tournee. In Kloten orientierte er sich an einem anderen Grossen: Er sang den Titel «I did it my Way» von Frank Sinatra – man hätte fast glauben können, «Ol’ Blue Eyes» stehe himself auf der Bühne.

Brigitte Wullimann, Absolventin der Hochschule für Musik und Theater in Bern, beherrscht mit ihrer warmen Stimme Inter­pretationen von Jazz über Pop bis hin zu klassischem Gesang und Cabaret-Auftritten. In Kloten wurde sie für ihre inten­siv vorgetragenen Songs mit viel Applaus belohnt.

Lob des Stadtpräsidenten

Durch das zweistündige, abwechslungsreiche Programm führte Irma Zuberbühler. Klotens Stadtpräsident René Huber dankte der Brass Band Eglisau für ihre­ musikalische Spitzen­leistung und den Organisatoren für den wunderbaren, auf die Bühne­ gebrachten Traditions­anlass zu Beginn des neuen Jahres. Das Publikum seinerseits dankte den Musikerinnen und Musi­kern mit einer Standing Ovation. (Zürcher Unterländer)