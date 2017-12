Ein halber Bauernhof zieht um

Das ist beileibe keine normale Züglete. Daniel und Esther Müller haben in den nächsten Tagen alle Hände voll zu tun. Denn sie ziehen nicht alleine ins solo­thurnische Bettlach. Auch ihre 130 Schafe, 40 Hühner, 8 Gänse, 3 Wollschweine und 2 Pferde kommen mit. Nur ein paar Tiere, die in den nächsten Monaten geschlach­tet werden, bleiben zurück in Steinmaur.

Daniel Müller sieht dem Umzug mit gemischten Gefühlen ent­gegen: «Es ist schon ein mulmiges Gefühl, nach 52 Jahren die Region zu verlassen.» Andererseits freue er sich bereits ­darauf, dass er am neuen Ort etwas Neues erschaffen könne. Auf den Hof in Bettlach sei er per Zufall gestossen. Es sei ein kleiner Hof am Jurasüd­fuss, zu dem auch ein urchiges Restaurant gehöre. Zudem biete der Hof viele Entwicklungsmöglichkeiten. «Wir haben schon viele Ideen. Was wir davon umsetzen können, ist aber noch unklar.» Das hänge davon ab, was vom Kanton und der Gemeinde bewilligt wird. Denn der Hof befin­det sich in der Jura-Schutzzone, eine Zone zum Schutz des Landschaftsbildes. Aus diesem Grund gelten dort Einschränkungen für bauliche Massnahmen.

Nachfolge gesichert

Dass es Daniel Müller nach so vielen Jahren in Steinmaur nun in die Ferne verschlägt, liegt nicht etwa an einem Familienzwist. «Ich habe keinen Streit mit meinem Bruder und auch die Landwirtschaft ist mir offensichtlich nicht verleidet», winkt er lachend ab. Der Hauptgrund für den Wegzug sei ganz ein anderer und habe mit der Nachfolge zu tun. Müller hat nämlich drei Söhne, von denen zwei eine landwirtschaft­liche Ausbildung absolviert haben­. Doch keiner der beiden habe sich für eine Position im Steinmaurer Grossbetrieb erwärmen können.

Mit dem Wegzug habe sich das Problem gelöst. Der mittlere Sohn wird mit seinen Eltern zusammen umziehen und später den Hof in Bettlach übernehmen. In Steinmaur wird sich derweil nicht viel verändern. Der Betrieb wird in dieser Form weitergeführt, ausser dass eben die Tiere nicht mehr da sind.

Stetig erweitert

Über 30 Jahre lang haben Stephan und Daniel Müller den gemeinsamen Gemüsebetrieb, der in der Region bekannt ist, zusammen geführt. Sie sind bereits in der fünften Generation Landwirte. Doch erst die Eltern haben den Betrieb von traditioneller Landwirtschaft auf einen Gemüsebetrieb umgestellt. «Das war in den 60er- und 70er-Jahren, als der Konsum von Gemüse stark zunahm», erzählt Daniel Müller.

Die beiden Brüder haben den Betrieb stetig ausgebaut mit Gewächshäusern und natürlich dem bekannten Orchideenhaus, das auch für diverse Events gemietet werden kann. Auch den Hof­laden, den bereits die Eltern hatten, haben die Brüder erweitert. Heute kann man dort neben ­Kaffee und Geschenken auch ­viele verarbeitete Produkte wie Konfitüre, Tomatensauce, Sirup und Eingelegtes kaufen. Ein grosser Schritt war auch die Umstellung auf Bioproduktion vor rund 20 Jahren. «Das war in der Zeit, als die Grossverteiler in den Biomarkt einstiegen und Produ­zenten suchten», erinnert sich Daniel Müller.

Auch im Bereich der Arten­vielfalt setzen sich die Müllers ein. Viele ihrer Tiere gehören Pro-Specie-Rara-Rassen an, so etwa­ die Engadinerschafe oder die Saaser-Mutten-Schafe. Diese werden übrigens auch am neuen Ort als «natürliche Rasenmäher» in der Naturpflege eingesetzt.

Viele Deja-vus

Auch wenn es Daniel Müller nicht ganz leicht fällt, die Heimat zu verlassen. Auf alles muss er nicht verzichten. Die neue Gemeinde bietet gewisse Deja-vus: So habe das Wasser in Bettlach den gleichen Härtegrad wie in Steinmaur. «Ausserdem haben wir weiterhin einen Jurahang, einen Flughafen und eine Storchensiedlung in unmittelbarer Nähe», erzählt er lachend.

(Zürcher Unterländer)