Ein halbes Jahrhundert im Frauenverein aktiv

Der Gartenzwerg beim Miniteich von Teresina Geiger lacht an diesem Herbsttag, wie an jedem anderen Tag auch, augenzwinkernd in die Nachmittagssonne. Lachen und Augenzwinkern, das kann auch Teresina Geiger. «Ich hab immer gesagt: Ich will nie einen Gartenzwerg. Dann habe ich beim Päcklitausch an der Generalversammlung des Frauenvereins Regensdorf vor vielen Jahren doch tatsächlich ausgerechnet einen Gartenzwerg erwischt. Den konnte ich nicht weggeben», erzählt sie. Und so steht der lachende Kerl heute noch in ihrem Garten.

Eigene Interessen pflegen

Genau so ist auch der Gemein­nützige Frauenverein Regensdorf immer noch Teil ihres Lebens. Regelmässig besucht die 93-Jährige die Französischkurse, wann immer es geht. Bei schlechtem Wetter leistet sie sich mittlerweile auch mal ein Taxi. Auf dem Rückweg wird sie in der Regel von jemandem aus dem Kurs nach Hause gefahren. Das gönnt sie sich. Ausserdem meint sie resolut: «Man kann nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer zusammen sein.

Es muss auch jeder immer wieder mal etwas für sich machen und Freundschaften pflegen. Das sag ich auch jeweils meinem Mann.» Sonst sei dann plötzlich niemand mehr für einen da. An diesem Tag Mitte Oktober sind aber auch noch Präsidentin Uschi Bergler (71) und Aktuarin Erika Imhof (66) bei Tere­sina Geiger zu Besuch, um mehr über die letzten Jahrzehnte des Frauenvereins zu erfahren. Denn die rüstige Seniorin hat noch verschiedene Dokumente und Reiseberichte aufbewahrt.

Für andere da sein

Als Teresina Geiger zum Frauenverein kam, hatte Regensdorf noch weit weniger ­Einwohner als heute. Von einer Bekannten wurde sie darauf angesprochen, ob sie nicht auch dem Verein beitreten wolle. Sie war jung, die Kinder waren schon in der Schule. Es gab nichts, was dagegen sprach. Wichtig sei ihr gewesen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch für andere da zu sein. «Früher, als es noch keine Spitex gab, haben wir freiwillig Telefondienst gemacht für den Notruf», erinnert sie sich. Nach und nach wurden dann immer mehr Leistungen von der Gemeinde übernommen. Spass gemacht habe ihr besonders auch die Arbeit zusammen mit Künstlerin Verena Renz am Wandschmuck für das Friedhofsgebäude Dörndler und am Wandbehang im Altersheim. Der Frauenverein hatte damals das Material dazu gestiftet.

Viele Angebote des Frauen­vereins hat Teresina Geiger mitgeprägt und war ­immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde. «Dass es den Verein noch gibt und dass all die Jahre so viele Unternehmungen, Ausflüge und An­gebote wie die Sprachkurse gemacht werden konnten, ist aber ein Verdienst von vielen, nicht nur von mir», winkt sie bescheiden ab, als ihr Uschi Bergler und Erika Imhof für den jahrzehntelangen Einsatz danken.

Die Menschen kennen gelernt

Von Beginn an war sie wenn ­immer möglich auf den Ausflügen des Vereins dabei. Die Reisen, die früher noch zwei oder drei Tage gingen, hätten auch für den Zusammenhalt gesorgt. «Da lernte man die Leute von einer anderen Seite und viel besser kennen», ist sie überzeugt. Ihren ersten Reisebericht schrieb sie über den Besuch im Bundeshaus. Viele weitere folgten. Begeistert erzählt sie heute noch von einem Ausflug ins Onsernone-Tal. Mit dem Frauenverein habe sie die Schweiz kennen gelernt, sagt sie. Mitglieder des Frauenvereins hätten auch das Frauenpodium ins Leben ge­rufen zu der Zeit, als das Frauenstimmrecht noch nicht lange eingeführt worden war.

Den jetzigen Vorstandsmitgliedern will Teresina Geiger unbedingt mit auf den Weg geben, dass es «gemeinnütziger Verein» heisse: «Das müsst ihr weiter hochhalten und stolz darauf sein.» Mit den Geldüberschüssen aus den ehrenamtlichen Tätigkeiten und Veranstaltungen hat der Frauenverein in der Vergangenheit immer wieder Projekte in der Gemeinde unterstützt. Das wird allerdings immer schwieriger, weil es fast keine Einnahmen mehr ausser den Mitgliederbeiträgen gibt und heute mehr aus­gegeben werden muss für Raummieten.

Trotzdem möchten die Frauen, dass es den Verein noch lange weiter gibt. «Regensdorf ist stark gewachsen. Nachbarschaften ­gehen auseinander, weil die Leute in ­verschiedene Gemeindeteile umziehen, nach Watt, Adlikon oder ganz weg. Bei den Anlässen sieht man sich wieder einmal, was alle sehr schätzen.» Für die Zukunft wünscht sich Teresina weiterhin Glück und Gesundheit. Und appelliert, dass man sich nicht komplett zurückziehen soll bei der Pensionierung. «Man muss aus Überzeugung grosszügig sein, wenn man es kann. Und auch mal den Mut haben, etwas auszuprobieren. Ich bin mängisch radikal, ich bin halt aus dem Mendrisiotto», lacht sie. Und strotzt immer noch von der­selben Energie, mit der sie sich seit einem halben Jahrhundert für den Frauenverein engagiert. (Zürcher Unterländer)