Ein offenes Haus, das nun mit Leben gefüllt werden will

Von weitem erinnert das neue reformierte Kirchgemeindehaus an eine Scheune oder an ein altes Bauernhaus – von nahe jedoch hebt sich das Haus mit seiner filigranen Verkleidung deutlich ab von traditionellen Bauten. Die Fassade ist fast gänzlich bedeckt mit Kunstharzplatten, in die mit Lasertechnik ein kunstvolles Muster – ein Strickmuster – geschnitten wurde.Was sich als ausgefallene Fassaden­dekoration präsentiert, ist gleichzeitig eine elegante Lösung für eine planerische Herausforderung, die sich hier, in der Kernzone, gestellt hat.

Gewünscht war ein offenes und transparentes Gebäude – die Bauvorschriften für die Kernzone jedoch untersagten grosse Fensterfronten. «So entstand die Idee zur Stola», erklärt Architekt Jürg Frei aus Watt. Hinter der Aussenverkleidung, im Stil eines gestrickten Umhangs, verbergen sich nun grosse Fensterflächen, die das Innere des Gebäudes hell und offen erscheinen lassen und den Blick auf den Kirchenplatz freigeben.

Neue Räume für neuen Schwung

Dass dabei ein Strickmuster gewählt wurde, ist kein Zufall: Früher war das Stricken ein Haupterwerb im Bauerndorf Rümlang, und man munkelte, selbst der Kirchturm habe nur dank erstricktem Geld gebaut werden können – weshalb auch vom «glismete» Kirchturm die Rede war. Analog dazu verfügen die Rümlanger nun auch über ein «glismetes» Kirchgemeindehaus.

Errichtet wurde das neue Gebäude auf dem Fundament des alten Kirchgemeindehauses aus den 60er-Jahren; von diesem ist lediglich das Untergeschoss mit den Kellerräumen stehen geblieben. Unverputzte, weiss gestrichene Betonmauern erinnern noch an den einstigen Bau. Dank der Erweiterung konnte die frühere Nutzfläche in etwa verdoppelt werden. Unter anderem bietet das Kirchgemeindehaus nun zwei Räume für den Religionsunterricht, einen grossen, erweiterbaren Saal im Erdgeschoss, eine Gastroküche, eine kleine Bistroecke, ein Sekretariat mit bedientem Schalter, Archivräume, eine Wohnung für die Pfarrfamilie im Dachgeschoss und im Keller einen Jugendraum mit separatem Eingang.

«Meine Vision ist, die Gemeinde nun mit neuem Schwung und Leben zu füllen»Volker Schnitzler, Pfarrer

Wichtig ist für Pfarrer Volker Schnitzler, dass sich die Offenheit, die für das architektonische Konzept ausschlaggebend war, auch in der Nutzung des Gebäudes spiegelt. «Wir möchten ein offenes Haus für die ganze Bevölkerung», betont er. So soll das Bistro einladen zum Verweilen, Veranstaltungen und Konzerte im grossen Saal sollen für Besucher sorgen und der Jugendraum, in dem ein Töggelikasten schon jetzt auf Benutzer wartet, soll eine Einladung an jüngere Besucher darstellen. Zudem können Räumlichkeiten, sofern sie nicht mit Kirchgemeindeanlässen ausgelastet sind, auch von Auswärtigen gemietet werden, etwa für Generalversammlungen von Vereinen.

«Meine Vision ist, die Gemeinde nun mit neuem Schwung und Leben zu füllen», sagt Pfarrer Schnitzler. Die nötigen Räume dafür stehen jetzt schlüsselfertig bereit. Gekostet haben sie rund 6 Millionen Franken. Unterstützung bekommt die Kirchgemeinde durch Beiträge von 100 000 Franken von der Gemeinde, 200 000 Franken von der Walter-Kaufmann-Stiftung und 66 100 Franken vom Kirchenrat des Kantons Zürich. (Zürcher Unterländer)