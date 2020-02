«Ein respektvoller Umgang miteinander steht für mich an erster Stelle»

Nadja Naegeli (SP) wird per 31. März aus dem Bülacher Parlament ausscheiden. Wie sie Anfang Januar mitteilte, erfolgt ihr Rücktritt einerseits aufgrund ihres starken beruflichen Engagements. Wesentlich zum Entscheid beigetragen habe aber, dass es in den fast zehn Jahren ihrer Amtsdauer immer schwieriger geworden sei, einen offenen Dialog innerhalb des Parlaments zu finden. «Es wurde immer weniger versucht, auch mal mit der politischen Gegenseite einen Kompromiss zu finden.» Das betreffe nicht nur die Kommunikation im Parlament, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat. Die Nachfolge von Naegeli tritt per 1. April Dominik Berner (SP) an. Was politische Ämter angeht, ist er noch ein unbeschriebenes Blatt. Seit 2018 ist er im Vorstand der SP Bülach. Der 38-Jährige arbeitet als Softwareingenieur bei einem Dienstleistungsunternehmen, wo er hauptsächlich in der Medizinaltechnik tätig ist. Berner ist im Unterland aufgewachsen und wohnt seit Sommer 2017 mit seiner Partnerin und seinen beiden Kindern in Bülach.

Dominik Berner, wie kam es dazu, dass Sie für Nadja Naegeli in den Bülacher Gemeinderat nachrücken?

Dominik Berner: Als Vorstandsmitglied der SP wusste ich bereits etwas früher, dass Nadja Naegeli vorhatte aus dem Gemeinderat zurückzutreten, falls sich ein Nachfolger finden würde. Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt bei der nächsten Wahl im Jahr 2022 zu versuchen, in den Gemeinderat gewählt zu werden. Nun ist die Gelegenheit etwas früher gekommen, und es freut mich, dass ich nachrücken darf.

Nadja Naegeli begründete ihren Rücktritt unter anderem damit, dass es immer schwieriger geworden sei, einen offenen Dialog, faire Diskussionen und einen respektvollen Umgang innerhalb des Parlaments zu finden. Wissen Sie, auf was Sie sich da einlassen?

Ich möchte mir unvoreingenommen ein eigenes Bild von der Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderats machen. Dass in der Politik öfters mal gegensätzliche Meinungen aufeinander treffen und die Diskussionen auch mal etwas hitzig werden, ist mir bekannt. Eine konstruktive Problemlösung und ein respektvoller Umgang miteinander stehen für mich aber an erster Stelle.

Die Hälfte der laufenden Legislatur ist bereits um. Was wollen Sie im Rat in den kommenden zwei Jahren bewegen?

Die Legislaturziele sind bereits formuliert und sollen konsequent weiterverfolgt werden. Bülach wächst sehr stark und dieses Wachstum gilt es aktiv zu gestalten, damit nicht nur der Wohnraum, sondern auch die Infrastruktur darum herum mitwächst und Bülach nicht zur Schlafstadt wird. Als Ingenieur bin ich es gewohnt, komplexe Zusammenhänge zu analysieren und Probleme konstruktiv zu lösen. Dadurch möchte ich mich in die Diskussionen im Parlament einbringen können.