Ein schönes «Geschenk» spaltet Kloten

An der grossen Budgetdebatte des Klotener Stadtparlaments am Dienstagabend zeigte die Mehrheit der 32 Volksvertreter den privaten Investoren einer neuen Dreifachsporthalle die kalte Schulter. So verweigerten die Lokalpolitiker der Stiftung Sporthalle Stighag eine Erhöhung der öffentlichen Beteiligung im beantragten Umfang von rund 1,255 Millionen Franken. Denn statt 3,5 Millionen warfen private Investoren für den Hallenbau über 5,1 Millionen auf. Das sind fast 50 Prozent mehr wie geplant.

Stadtpräsident René Huber (SVP) warb deshalb im Parlament um Unterstützung für eine höhere städtische Beteiligung an den Kosten. Das Geschäft müsse auf der «richtigen Flughöhe» betrachtet werden. Mit dieser Halle habe Kloten ein «Geschenk» bekommen. Tatsächlich wird der private Bau in 50 Jahren automatisch an die Stadt übergehen.

Dies nennt sich «Heimfall», da die Stadt die Bauparzelle mitten in der Ostanflugschneise nicht verkauft, sondern «nur» im Baurecht abgetreten hat. Alles wurde in einem Vertrag geregelt. Das künftige «Geschenk», welches die Stadt weder unterhalten noch betreiben muss, sei nun aber mehr Wert, weil sinnvolle Anpassungen vorgenommen wurden, sagte Huber. Daher solle die Stadt auch etwas mehr an den Aufwand beisteuern.

Doch die weitere Unterstützung des privat ausgeführten Projekts mit 1,255 Millionen Franken war sehr umstritten und traf auf grossen Widerspruch im Parlament. Die SVP als grösste Fraktion verkündete, sich der Stimme zu enthalten in der Abstimmung, da die Idee zum Bau der Halle massgeblich von SVP-Köpfen stammte. Hinter dem Hallenprojekt stehen nämlich massgeblich der ehemalige Stapi Bruno Heinzelmann (SVP) sowie Heinz Eberhard (SVP), einstiger Präsident des lokalen Unihockeyclubs und alt-Gemeinderat. Er ist zudem Verwaltungsratspräsident des gleichnamigen Klotener Baukonzerns.

«Sprachlos und enttäuscht»

Dass es diese Bauprofis nicht geschafft hätten, eine Halle im ursprünglich projektierten Kostenrahmen von 3,5 Millionen Franken zu bauen, sorgte für grossen Unmut im Parlament. Letztlich hats 5,1 Millionen gekostet. Sogar von der eigenen Partei gabs eine Schelte. SVP-Gemeinderat Ueli Schlatter sprach gar von «Schildbürgerstreich» und kritisierte die mangelnde Weitsicht der Beteiligten, die die Kostensteigerung hätten sehen müssen.

EVP-Vertreter Tim Häfliger mag die Halle nicht als Geschenk sehen. Wenn diese in 50 Jahren an die Stadt übergehe, «dann müssen wir sie wohl zuerst total sanieren – das ist eher eine Hypothek». Einzig Christoph Fischbach (SP) gab zu verstehen, dass er die neue Halle als Geschenk sieht. «Alle waren stehts über die Entwicklung informiert», so Fischbach, der auch Präsident des FC Kloten ist. Man habe im Stighag nun eine Multifunktionshalle «zum Schnäppchenpreis» bekommen. «Wenn die Stadt gebaut hätte, wäre das sicher zwei- bis dreimal so teuer gekommen.» Stapi Huber appellierte eindringlich ans Parlament, den Wert für die Stadt entsprechend abzugelten. «Wenn ihr nein sagt, wäre es ein Affront. Dann schäme ich mich dafür.»

Schliesslich gelang es auf Antrag der Grünliberalen wenigstens für einen Teil der beantragten zusätzlichen Unterstützungsgelder eine Mehrheit zu finden. So könnte die Stiftung Sporthalle Stighag noch mit einer Entlastung von höchstens 455000 Franken rechnen. Es handelt sich dabei um Erschliessungsgebühren in der Höhe von 150000 Franken sowie der Übernahme von maximal 305000 Franken als Beitrag zur Kompensation für das verlorene Ackerland. Definitiv vom Tisch ist eine Erhöhung der Heimfallentschädigung für die Investoren auf 2,55 Millionen Franken (bislang: 1,75 Millionen Franken) und die Gewährung eines neuen Darlehens von 800000 Franken.

Heinz Eberhard gibt sich zurückhaltend zum Entscheid des Parlaments. «Ich bin sprachlos und enttäuscht», meinte er. «Ich bin es gewohnt, Probleme heute zu lösen, nicht nachfolgenden Generationen zu übertragen.» Die Freude an der Halle wolle er sich jedenfalls nicht nehmen lassen. Diese sei nämlich gut angekommen bei den Sportlern. Ob sich die Stadt wirklich mit 455000 Franken zusätzlich an den Kosten der Sporthalle beteiligen kann, entscheiden die Klotener Stimmberechtigten voraussichtlich an der Urne.

Steuersenkung chancenlos

Weiter hat das Stadtparlament Kloten die Volksinitiative "Wohnen für alle" beraten und zur Ablehnung empfohlen. Die SP wurde für ihr Ansinnen stark kritisiert. Sie will bis 2040 einen Anteil von mindestens 25 Prozent gemeinnützigen Wohnraum in Kloten. Nur die EVP und eine einzelne Stimme der Grünen (Belinda Mastev) unterstützte dieses Ziel. Voraussichtlich im nächsten Jahr wird die Bevölkerung der Flughafenstadt an der Urne darüber abstimmen.

Zu einer Steuersenkung wird es ausserdem nicht kommen. Die SVP wollte den Steuerfuss um einen Prozentpunkt drücken, erhielt aber keine Unterstützung dafür. So bleibt der Klotener Gemeindesteuerfuss unverändert bei 103 Prozent. Das Budget 2020 wurde nebst fünf genehmigten Korrekturbuchungen nur geringfügig verändert. Es sieht bei einem Gesamtaufwand von 206,4 Millionen Franken ein Plus von gut 1,6 Millionen vor. Lediglich ein Antrag der SVP fand eine Mehrheit. So wird vorläufig kein zweiter Rasenmähroboter für die Fussballanlage Stighag (-30'000 Fr.) angeschafft.