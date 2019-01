Ein spontanes Hilfsprojekt weitet sich aus

Zusammen mit seiner Tochter reiste Richard Mauersberger, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Niederhasli-Niederglatt, letztes Jahr nach Indien. Dabei sah er in der Hauptstadt Delhi das Elend der Unberührbaren. Diese Bevölkerungsgruppe, die Dalit, haben praktisch keine Rechte und leben in grösster Armut.

«In Indien gibt es 1,2 Milliarden Menschen, und etwa 250 Millionen gehören zu den Ärmsten der Armen. Diese Zahl macht sprachlos», sagt Mauersberger. Er hat die Slums in Delhi gesehen. Das lasse sich nicht vermeiden, da sie sich unmittelbar neben modernsten Gebäuden ausbreiten. «Überall sind Massen von Menschen, Lastwagen, Autos, Rikschas, Velos. Man sieht Bettler, darunter viele Kinder, Behinderte,es ist staubig und dreckig. Ich bin mir bewusst, dass ich diese Situation nicht ändern kann.»

Eine Nische gefunden

Auf jener Reise ist der Niederglatter Pfarrer aber mit einem einheimischen Amtskollegen in Kontakt gekommen, der in einem Slum einen christlichen Treffpunkt aufgebaut hat. «Die Kastenzugehörigkeit bestimmt das Leben der Inder», erklärt Mauersberger. «Für die Unberührbaren, die auf der untersten Stufe der Gesellschaft stehen, gibt es keine Möglichkeit, jemals rein zu werden. Sie können nicht in eine höhere Kaste aufsteigen. Das Christentum dagegen anerkennt alle Menschen als gleichwertig.»

Nachdem Mauersberger gesehen hatte, wie die Menschen auf diese für sie neue Anerkennung reagierten – er hielt selber eine Predigt während seines Aufenthaltes – entschloss er sich spontan zu helfen. «Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich nicht nur hinschauen, sondern aktive Unterstützung leisten sollte.» Er wollte herausfinden, ob er auf privater Basis etwas bewegen kann.

Wieder zurück in der Schweiz überwies er seinem Kollegen in Delhis Slum 100 Franken. Mauersberger betrachtete es als Test, ob seine Idee funktionieren könnte. Mit dem Geld wurde Essen gekauft für die Kinder, welche die Sonntagsschule besuchen. Er erhielt die Rückmeldung, dass mit dem Verteilen von Früchten ein- bis zweimal pro Monat etwas gegen die permanente Unterernährung getan werden könne. Auf Mauersbergers Nachfragen, was den Menschen sonst noch nützen würde, bekam er als Antwort, Wolldecken wären sehr willkommen. In der Hauptstadt wird es im Winter kalt, die Behausungen der Dalit verfügen jedoch über keine Heizung.

Sammeln am Adventsmarkt

Für 100 Decken, 150 Behälter, die für die Essenszubereitung benötigt werden, und 300 Lebensmittelpakete, die an die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsgottesdienstes abgegeben wurden, waren 1250 Franken nötig. «Im Gottesdienst hier erzählte ich von dem Projekt. Spontan spendeten ein paar Leute. Es kamen 450 Franken zusammen.»

An seinem Stand am Niederglatter Adventsmarkt verkaufte Mauersberger gebrannte Mandeln, Magenbrot, Bücher und seine selbst gemachten Konfitüren. «Schliesslich war das Dreifache des benötigten Betrags zusammenkommen.» Er schickte den Betrag von 1250 Franken an seinen Kollegen, der dafür sorgte, dass alles gekauft, transportiert und verpackt und dann an die Menschen seiner christlichen Gemeinde verteilt wurde. Die Freude war riesig . Davon zeugen Bilder und Filme, die Mauersberger erhalten hat.

Ob alle Menschen, die davon profitieren wirklich Christen sind, interessiert den Niederglatter Pfarrer nicht. «Ich verlange weder ein Glaubensbekenntnis noch Rechenschaft darüber, was mit den gespendeten Sachen passiert. Helfen ist immer mit Risiko verbunden. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich dadurch gewisse soziale und familiäre Probleme zumindest ein bisschen verringert werden.»

Abhängikeit verhindern

Mauersberger will Abhängigkeit verhindern. Deshalb klärt er bei seinem nächsten Besuch vor Ort im Februar ab, ob sich neben dem Essensprogramm auch die nächste Idee mit dem Überschuss aus den Einnahmen am Markt verwirklichen lässt.

Er möchte Nähmaschinen organisieren und Frauen zu Näherinnen ausbilden lassen,damit vielleicht ein Business entsteht und sich diese Frauen ein Einkommen sichern können. «Diese Direkthilfe verstehe ich als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Menschen, die gesellschaftlich nicht anerkannt sind und in Armut leben müssen.» (Zürcher Unterländer)