Einbahnregime auf Oberglatterstrasse in Rümlang

Vier Monate lang, vom 30. März bis voraussichtlich Ende Juli, wird die Oberglatterstrasse in Richtung Rümlang gesperrt sein. Lediglich die Zufahrt in Richtung Oberglatt wird möglich sein. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten zwischen dem Riedmatt-Kreisel und der Gemeindegrenze zu Oberglatt, bei denen das kantonale Tiefbauamt den Belag, Randabschlüsse sowie Teile der Entwässerungsanlagen erneuern wird. Die Gemeinde Rümlang ersetzt gleichzeitig eine Wasserleitung im Rad- und Gehweg.

Der Verkehr von Bülach in Richtung Rümlang und Zürich wird in dieser Zeit über die Bahnhof- und Kaiserstuhlstrasse in Oberglatt und anschliessend den Kreisel Riedmatt umgeleitet. Wegen dieser Umleitung wird die Einfahrt nach links von der Kaiserstuhlstrasse in die Bahnhofstrasse beim Lichtsignal am Bahnhof Niederglatt aufgehoben.

Mit Einschränkungen des Motorverkehrs ist auch beim Riedmatt-Center zu rechnen. Die Zufahrt vom Kreisel her ist während der gesamten Bauzeit weiterhin möglich. Die Wegfahrt wird nach Abschluss der ersten Bauphase jedoch nur über Oberglatt erlaubt sein.

Busse zum Flughafen werden umgeleitet

Gleichzeitig zu den Strassensanierungsarbeiten wird die Bushaltestelle «Riedmatt» umgestaltet und hindernisfrei ausgebaut. Der Busverkehr über die Postauto-Linie 510 in Richtung Kaiserstuhl verkehrt wie gewohnt, wird jedoch zeitweise über eine provisorische Haltestelle geleitet.

Die Busse in Richtung Flughafen werden nach der Haltestelle «Oberglatt, Zentrum» umgeleitet. Anstatt der Haltestelle «Riedmatt» wird die Haltestelle «Riedmattstrasse» bedient.

Da sich die Corona-Krise von Tag zu Tag zuspitzt, stehen längere Projekte auf wackeligen Füssen. Wie der Bundesrat in seiner Medienkonferenz vom Freitag, 20. März mitteilte, sollen Bau- und Strassenarbeitsprojekte aber weiterhin durchgeführt werden können, solange die Gesundheitsvorschriften des Bundesamtes für Gesundheit befolgt werden.

«Der heutige Standpunkt ist, dass die aufgegleisten Projekte durchgeführt werden», bestätigte Thomas Maag, Kommunikationsbeauftragter des Tiefbauamts bei der kantonalen Baudirektion. Würde der Bundesrat neue und strengere Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus verhängen, müssten die Projekte neu beurteilt werden.

Weiteres Sanierungsprojekt in Rümlang

Ebenfalls in Rümlang wird ab dem 14. April bis Ende Juli die Glattalstrasse zwischen dem Kreisel an der Bahnhofstrasse und der Einmündung in die Leberbäumlistrasse saniert. Betroffen sind der Strassen- und Trottoirbelag, Entwässerungsleitungen sowie die Strassenbeleuchtung. Zudem wird die Gemeinde Rümlang die Trinkwasserleitungen erneuern und das Elektrizitätswerk Rümlang sein Leitungsnetz anpassen. Die Energie 360° AG wird während diesen Arbeiten ebenfalls ihre Versorgungsleitungen erneuern.