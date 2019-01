Einblicke in einen isolierten Staat

Nordkorea ist ein unbekanntes Land, das Walter Eggenberger, heute Tourismusexperte, bei über einem Dutzend Reisen näher kennlernte. 1995 verliess der ehemalige 10vor10-Moderator das Fernsehen und wurde für das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe in Nordkorea tätig. Ein Jahr lang lebte Eggenberger in der Hauptstadt Pjöngjang.In seinem Vortrag in Regensdorf führte er seine über hundert Zuhörer zuerst kurz in die Geschichte Nordkoreas ein. Das Land erlebte Krieg, Besatzung und ist seit Jahrzehnten fest in der Hand von Diktatoren. Seit acht Jahren leitet Kim Jong-un die Geschicke seines 25-Millionen Volkes mit harter Hand, so wie es sein Vater schon tat.

Nur mit Begleitung

Zeigt Walter Eggenberger Schweizer Touristen das geheimnisumwobene Land , darf er sich nur im Beisein von offziellen Begleitern bewegen. «Was die Touristen zu sehen bekommen, ist von der Regierung streng reglementiert und sorgsam ausgewählt», sagte er am Vortrag.

Bei seinen Reisen hatte Eggenberger in den letzten zehn Jahren immer den gleichen Begleiter. «Das baute Vertrauen auf, so gelang mir das eine und andere Foto, das man bei einem einmaligen Besuch wohl kaum machen dürfte», erklärte er. So war zum Beispiel zu sehen, wie hunderte Menschen bei strömendem Regen vor der meterhohen Statue ihren Führer huldigten.

«Wenn wir vor zwanzig Jahren Kindern auf der Strasse zuwinkten, drehten sie sich sofort weg. Heute winken sie zurück und lächeln.»



Walter Eggenberger

In Nordkorea gibt es aber auch wunderschöne Skigebiete, weite Landschaften und für Touristen besonders attraktiv sind die U-Bahn Stationen mit Kronleuchtern und kunstvollen Mosaikbildern. Diese erinnern in ihrer Pracht an die Metro in Moskau.

Nordkorea im Wandel

Walter Eggenberger stellte fest, dass Nordkkorea sich im Wandel befindet. «Wenn wir vor zwanzig Jahren Kindern auf der Strasse zuwinkten, drehten sie sich sofort weg. Heute winken sie zurück und lächeln», führte er als Beispiel an. Zum Wandel gehört auch der Umgang mit dem Handy. «Das lässt sich nicht mehr aufhalten», ist der 74-Jährige überzeugt, «höchstens überwachen.» Auffallend war jedoch, keines seiner Fotos zeigte erkennbar Menschen. Die Kluft zwischen Einheimischen und Ausländern ist gewollt und bleibt gewahrt.

Nach dem Vortrag beantwortete der ehemalige TV-Mann Fragen aus dem Publikum. Diese drehten sich darum, ob Kim Jong-un tatsächlich einst in der Schweiz zur Schule ging, wie es um das Gesundheitssystem bestellt ist, ob die Menschen hungern und ob es zu einer Vereinigung von Nord- und Südkorea kommen könnte. Auch die Frage der Christenverfolgung wurde angeschnitten. Nicht alles konnte der Medienprofi klar beantworten. Sollte Kim Jong-un tatsächlich in der Schweiz zur Schule gegangen sein, dann spreche er wahrscheinlich etwas Deutsch und Englisch. «Aber sicher weiss man das nicht», sagte er. Die Vereinigung vom Norden mit dem Süden sei ein Wunsch auf beiden Seiten. Es sei allerdings eine heikle diplomatische Aufgabe, China habe diesbezüglich auch mitzureden.

Hochaktuelles Thema

«Als wir unser Programm zusammen stellten, war das Thema Nordkorea anlässlich des Gipfeltreffens von Kim Jong-un und Donald Trump aktuell. Dies bewog uns, Walter Eggenberger als profunden Kenner des Landes, einzuladen», erklärte die Aktuarin des Vereins Lebendiges Regensdorf, Annette Muheim, die Beweggründe für das Referat. «Das starke Interesse am Vortrag hat uns gezeigt, dass Nordkorea immer noch aktuell ist.»

(Zürcher Unterländer)