Einbrecher suchen vor allem im Schlafzimmer nach Beute

Rolf Gasser, Sicherheitsexperte bei der Kapo Zürich ist auf Einladung von Frau Z.* hier. Sie macht sich Sorgen, ob ihr Haus genügend gegen Einbrecher geschützt ist. Als allererstes klärt Gasser die Hausbesitzerin über die aktuelle Einbruchssituation im Kanton Zürich auf, bevor es zum eigentlichen Thema, dem Einbruchschutz in ihrem Haus kommt.

Zu den Fakten: Nach wie vor sind Kriminaltouristen unterwegs. Heute, im Gegensatz zu früher, vor allem tagsüber, wenn viele Leute am Arbeiten sind. Denn Einbrecher meiden die Konfrontation. Spontaneinbrüche, also Einbrüche in ein Objekt, die nicht von langer Hand geplant sind, kommen am häufigsten vor. Und die Täter steigen am liebsten ebenerdig ein.

Ein Trick der Täter ist es, einen Gegenstand vor die Haustüre zu stellen. Wenn überaschenderweise die Bewohner nach Hause kommen, müssen sie diesen geräuschvoll zur Seite stellen und die Täter werden gewarnt. Ihr wichtigstes Werkzeug ist ein Schraubenzieher, den sie zwischen Rahmen und Fensterflügel ansetzen und so das Fenster aufhebeln. Dabei gehen die Beschläge kaputt und das Fenster lässt sich öffnen.

Am liebsten entwenden die Diebe Bargeld und Schmuck. Und hier kommt bereits der erste Rat des Sicherheitsexperten. «Bewahren Sie Ihren Schmuck nie im Schlafzimmer auf, dort suchen die Einbrecher als Erstes. Etwas besser ist ein Versteck in der Küche», erklärt er der verdutzten Frau Z. «Grundsätzlich gehören Wertsachen aber in einen geprüften Tresor.»

40jährige Glastüren sind kein Hindernis

Der Einbruchschutz besteht aus drei Säulen. Aus dem Verhalten der Bewohner, der mechanischen sowie der elektronischen Sicherung. Der beste Schutz ist es, zuhause zu sein. Das Zweitbeste ist, dass man vorgaukelt, man sei zuhause, mit Licht oder Musik beispielsweise.

Die mechanische Aufrüstung erklärt der Experte gleich am Küchenfenster. «Ich sehe ,das ist ein neues Fenster, aber es ist nicht einbruchsicher. Die Pilzkopfbeschläge führen nicht rund um das Fenster herum. Die Beschläge können Sie aber nachrüsten lassen», beruhigt Gasser die Hausbesitzerin. «Oder Sie montieren einen Stangenverschluss, der aufs bestehende Fenster aufgesetzt und oben und unten ausgefahren wird.» Die restlichen Fenster und Glastüren im Haus sind 40jährig. «Die sind zu alt, als dass sich eine Aufrüstung lohnen würde. Die müssten Sie alle ersetzen.» Weder das Glas noch der Holzrahmen seien ein Hindernis für Einbrecher.

Alarmanlagen als letzte Option

Dritte Säule – ein Haus kann man auch mit einer Alarmanlage ausrüsten. Für den Sicherheitsexperten im vorliegenden Fall keine optimale Variante. «Oft sind die Anlagen kompliziert in der Bedienung und bleiben daher ausgeschaltet.» Für Frau Z. ist dies auch keine Option. Sie wird ihr Küchenfenster nachrüsten lassen und die Fenster einbruchssicher erneuern. Die Hausbesitzerin bekommt nach dem Besuch einen individuellen Sicherheitsbericht. Möglich ist dies durch eine App, welche die Kapo ZH neuerdings nutzt. Mit dem iPad werden Fotos von allen Schwachpunkten im Haus gemacht und Verbesserungsmöglichkeiten aufgelistet.

Die Beratung bei Frau Z., eine Gratisdienstleistung der Kapo ZH, hat rund zwei Stunden gedauert. Die Eingangstüre mit ihrem Dreifach-Verschluss ist zur Überraschung von Frau Z. gut gesichert. Sollten trotzdem verdächtige Personen in ihrem Quartier auftauchen, rät Rolf Gasser: «Jedermann, auch die Nachbarn, sollten auf komische Personen, Geräusche oder Fahrzeuge reagieren und die Nummer 117 wählen.» Ganz nach dem Motto der Präventionskampagne der Kapo «Gemeinsam gegen Einbrecher - Bei Verdacht - ruf an – Polizeinotruf 117».

* Name der Redaktion bekannt (Zürcher Unterländer)