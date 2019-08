In der Stadthalle Bülach wird es am 21. September humorvoll zu- und hergehen. Mit Peach Weber, Michel Gammenthaler und Fredy Schär treten gleich drei Schweizer Komiker auf. Alle drei werden sie an der Comedy Night ein «Best of» ihrer aktuellen Programme darbieten. «Wir haben darauf geachtet, dass es eine gute Mischung gibt, die auch ein breites Publikum anspricht », sagt Roberto Latella, Mitglied des schweizerischen Finanzberaterverbands. Er gehört zu einem sechsköpfigen Team von engagierten Hockey-Eltern, welches eine Benefizveranstaltung für den Eishockey-Nachwuchs des EHC Bülach und dessen Partner veranstalten.

«Eishockeysport ist teuer»

Die Ticket-Einnahmen der Veranstaltung gehen in den neu gegründeten Gönnerverein Bully-Goal. Mit diesem Verein sollen sportbegeisterte Eishockey-Kinder, die im Nachwuchs spielen, unterstützt werden. «Der Eishockeysport ist sehr teuer», sagt Roberto Latella. Mit dem eingenommenen Geld könnten sie dann zum Beispiel die Ausrüstung oder auch Carfahrten der Mannschaft zu den Auswärtsspielen finanzieren.

Türöffnung für die Comedy Night ist um 18.30 Uhr, die Auftritte beginnen dann um 20 Uhr. Moderiert wird der Abend von Kiki Maeder. Eine Festwirtschaft versorgt die Gäste mit Würsten, Salaten, Kuchen oder, wer mag, auch mit Raclette. Da die meisten Leute eher kurzfristig planen, rechnet Latella damit, dass der grosse Ansturm auf die Tickets, nun beginnen wird.