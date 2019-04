Eine Brücke als Tor zur Flughafenstadt

Etwas Grosses liegt in der Luft. In diesem Fall sind damit aber nicht die schweren Verkehrsflieger am Klotener Himmel gemeint. Vielmehr soll ein markantes Brückenbauwerk quer über die Flughafenautobahn so etwas wie ein «Stadttor zur Flughafenstadt» markieren. Von «hohem symbolischem Wert» ist die Rede. Die Konstruktion werde an prominenter Lage zu liegen kommen. Deshalb dürfe, ja solle sie sogar repräsentativ wirken und «architektonisch ansprechend» daherkommen, findet der Stadtrat in seinem Bericht ans Klotener Parlament.

Dort werden sich nun die 32 Gemeinderäte mit dem Vorhaben beschäftigen müssen. Wobei es in einem ersten Schritt noch nicht um einen konkreten Baukredit zur Ausführung des Projektes geht, sondern zunächst einmal darum, ob man die Idee überhaupt weiterverfolgen soll. Das erfordert somit noch keine Millionensumme, sondern würde erst einmal 325000 Franken kosten. Damit will man die Planung vorantreiben und einen einstufigen Projektwettbewerb über die kreative Ausgestaltung der Brücke durchführen.

Drei Meter breite Passage

Der Stadtrat hatte in den vergangenen Monaten bereits abklären lassen, ob und wie eine bessere Anbindung des Stadtzentrums zum Flughafen überhaupt realisiert werden könnte. Und zwar hat Klotens Regierung damit nicht Lastwagen und Autos, sondern den Langsamverkehr – also exklusiv Fussgänger und Velofahrer – im Fokus. Das Resultat: Eine Brückenschlag über die Autobahn ist grundsätzlich machbar bei der Ausfahrt Flughafen. So soll die neue Verbindung drei Meter breit werden und über lange, flache Rampen mit maximal sechs Prozent Gefälle zugänglich sein.

Hintergrund dieses besonderen Bauprojekts ist die bevorstehende Fertigstellung des Megakomplexes von «The Circle» am Butzenbüelring, wo sich künftig ein attraktiver Zugang zum Flughafen samt einem grossen, grünen Park befinden wird. In diesem Gebiet entstehen momentan zahlreiche neue Büros, ein Konferenzzentrum, eine Tagesklinik des Unispitals, Hotels, Eventräume, Gastrolokale und vieles mehr. Ab 2021 werden dort voraussichtlich rund 6000 neue Jobs mindestens ebenso viele Arbeitnehmer und neue Besucherströme anziehen. Namentlich der völlig neu gestaltete Park, mit Wald und Wasserläufen sowie einem Schräglift im Stile einer kleinen Standseilbahn, dürfte nach Einschätzung der Planer zu einem Anziehungspunkt werden.

Mindestens drei Millionen Franken für Bau nötig

Das alles ruft nach einer attraktiven Anbindung ans Siedlungsgebiet von Kloten, findet der Stadtrat. «Eine gute Zugänglichkeit zu attraktiven Freiräumen ist deshalb durchaus ein ernst zu nehmender Standortvorteil.» Heute ist der Butzenbüelhügel ennet der Autobahn A51 von der Stadt her nicht direkt erreichbar. Dies würde sich mit der projektierten Brücke ändern. Sie soll vom Kiesplatz am Holberg, wo jeweils das Salto-Natale-Zelt steht, über die Autobahn direkt zu einem Rundweg im Park auf den Butzenbüelhügel führen. So würde der kürzeste Weg vom Stadtplatz zum neuen Circle-Park tatsächlich nicht viel länger werden als den einen Kilometer Luftlinie, den der Stadtrat nun unbedingt besser ausbauen will.

Stimmt das Parlament dem Vorhaben zu, wären bis Ende 2020 die Ergebnisse aus dem Architekturwettbewerb zu erwarten. Die Umsetzung dürfte gemäss Schätzungen des Stadtrats sodann zwischen 2,9 und 4,8 Millionen Franken kosten. (Zürcher Unterländer)