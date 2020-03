Eine Bühne voller Tatverdächtiger

Diesen Freitagabend um 20 Uhr findet die Premiere des Theaterstücks «Agatha Christies Hobby ist Mord» im Theater an der Glatt statt. Die sechs mitwirkenden Schauspieler der Dachbühne in Oberglatt bewiesen an der Hauptprobe vom Mittwochabend, dass die Sätze sitzen, die Requisiten einsatzbereit sind und Licht und Ton den professionellen Rahmen geben.

Das grosse Unglück tritt während einer Probe im Londoner Duchess Theatre ein, als der alternde Schauspieler Stanley West plötzlich wie vom Blitz getroffen tot zusammenbricht. Ehefrau Sylvia West und Theaterdirektor Edward Cassell scheinen tief betroffen zu sein, und auch die anderen Protagonisten wie die Garderobiere Molly Preston und der Inspizient Dennis Ridley treten sofort mit einer möglichen Ursache schauspielerisch ins Rampenlicht. Als schliesslich die Krimiautorin Agatha Christie persönlich spontan auf Besuch kommt, weil ja schliesslich ihr Name in diesem Theaterstück verwendet wird, ahnt der Zuschauer bereits, dass es sich hier um einen Mordfall handelt und nicht etwa um einen Herzinfarkt.

Für den Regisseur und langjährigen Mitwirkenden der Dachbühne Max Weiblinger war bei der Vorbereitung zu diesem Kriminalstück klar, dass er das Publikum im Rahmen eines Wettbewerbes detektivisch mitarbeiten lassen würde. So werden in der Pause Talons verteilt, auf denen man den Namen der verdächtigen Person ankreuzen kann. Zu gewinnen gibt es im Anschluss an das Theaterstück zwei Gläser Prosecco sowie zwei Gratiseintritte für die nächstjährige Premiere.

Scharfe Beobachter finden den Täter

«Wer von Anfang an genau hinhört und hinschaut, erkennt diejenige Person mit dem grössten Mordmotiv», erklärte Weiblinger, der als Max Mallowan den Ehemann von Agatha Christie spielt. Sein Spürsinn als Archäologe und sein unerschütterlicher Glaube an seine Ehefrau Agatha verleihen dem Stück eine willkommene Prise Charme und Leichtigkeit auf dem Weg zur Überführung des kaltblütigen Mörders.

Für die Aufführungen an diesem Wochenende hat Max Weiblinger bei der Gemeinde Oberglatt sichergestellt, dass das Theaterstück in Anbetracht der Vorgänge rund um das Coronavirus durchgeführt werden kann. Als Auflage müssen sämtliche «fremden» Gäste, die keine Tickets reserviert haben, an der Abendkasse ihren Namen und ihre Mailadresse hinterlassen. Ausserdem seien bisher für die Premiere erst etwas mehr als die Hälfte der 90 Sitzplätze reserviert. «Gäste werden also die Gelegenheit bekommen, weiter auseinander zu sitzen», erklärte Weiblinger. Für die Bewirtung im Theaterbeizli sorgt an den Abenden Monika Karrer.