Eine Eiche als Symbol für die Zukunft

Die Kulisse hätte nicht passender sein können: Am Dienstagabend stand ein fast voller Mond am Himmel, und der neue Weg entlang des Bachs war mit Fackeln beleuchtet. In Niederweningen versammelten sich rund 50 Personen auf dem Areal zwischen dem Gemeindehaus und der Schulanlage Schmittenwis in der Nähe des Bahnhofs. Anlass dafür bot der Abschluss der Arbeiten für die Revitalisierung der Surb, die rund ein halbes Jahr in Anspruch genommen hatten.

Ein Jubiläumsbaum für die Gemeinde

Gleichzeitig pflanzte die für das Ressort Tiefbau verantwortliche Gemeinderätin Ruth Weber eine von Wald Zürich geschenkte Eiche zum 100-Jahr-Jubiläum der Organisation (siehe Kasten). Roland Steiner vom OK Wald Zürich hatte der Gemeinde den jungen Baum samt Erinnerungstafel – natürlich aus Eichenholz – überreicht. «Er wird auch in 200 Jahren noch an unser Jubiläum erinnern», sagte er.

Der Standort der Eiche am Ufer der Surb sei passend. «Es gibt in dieser Gegend viele schöne Exemplare dieser Art.» Er wies darauf hin, dass der Wald eine grosse Bedeutung habe. «Er ist die grösste Sportanlage für die Bevölkerung. Er bietet Schutz und liefert Rohstoffe.»

Ein Gedicht zum Thema Wasser

Gemeindepräsidentin Andrea Weber freute sich sehr über das gelungene Projekt, mit dem das 1947 zu einem eintönigen Kanal verbaute Bachbett wieder einen natürlichen Lauf erhielt. Sie erklärte, dass diese Idee bereits vor über zehn Jahren aufgekommen war. «Doch erst als das neue Fluglärmreglement eine Bautätigkeit in diesem Gebiet wieder zuliess, konnte sie umgesetzt werden», erklärte sie in ihrer Ansprache. Das Vorhaben stehe aber auch im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz. Weber trug ein kurzes Gedicht vor, dass sehr gut zum Anlass passte, und dem neuen Wasserlauf gerecht wurde.

Gemeindepräsidentin Andrea Weber würdigt die neue Surb.

Die Revitalisierung der Surb auf 570 Metern in Niederweningen ist ein Projekt des Kantons. Zuständig für die Umsetzung war das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), weil dieser Teil der Surb zum Kanton gehört. Awel-Amts-Chef Christoph Zemp erklärte, man habe mit der Neuausrichtung dieses Abschnitts der Surb der Natur etwas zurückgeben wollen. «Ziel ist es, durch die natürliche Gestaltung der Umgebung die Artenvielfalt zu fördern.»

Natascha Eisenhut vom Awel hat die Arbeiten begleitet und teilweise auch selber mit angepackt. «Schülerinnen und Schüler des benachbarten Schulhauses haben mitgeholfen, insgesamt 200 Bäume und Sträucher zu setzen», sagte sie. Die Schulkinder hätten grossen Einsatz gezeigt. Sie werden von der neuen Umgebung profitieren können. Vom Schulhaus aus ist der Zugang zum Bach über Sitzstufen möglich.

Für die Erhaltung der Artenvielfalt

Eisenhut hat festgestellt, dass bereits über ein Dutzend Forellen den Weg in den neu gestalteten Teil der Surb gefunden haben. «Auch verschiedene Vogelarten fühlen sich dort bereits heimisch.» Sie rechnet aber auch damit, dass sich Amphibien, Reptilien und Insekten ansiedeln und mehr Pflanzen gedeihen. «Das allerdings braucht Zeit. Im Frühling werden wir hier hoffentlich ein blühendes Stück Natur wiederfinden.»

Entlang des Bachufers ist ein Erlebnisweg entstanden, von dem aus der Zugang zum Wasser möglich ist.

Die Gesellschaft schritt zusammen mit der Projektleiterin den ebenfalls neu angelegten Pfad entlang des Bachs Richtung Schleinikon bis zur ersten Brücke ab. Dabei erklärte Eisenhut, dass die Wegführung dreimal neu ausgezeichnet worden sei. «Doch jetzt sind wir zufrieden mit diesem Erlebnisweg am Ufer der Surb.»