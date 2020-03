Eine Grenzsituation auch für Pferdebesitzer

Der einzige Grenzbeamte, der am Zollamt Solgen auf der Strasse steht, trägt am Montag Vormittag eine bundesdeutsche Uniform – und Mundschutz. Schweizer Grenzwachtbeamte sind auch vor Ort, aber halten sich meist im Hintergrund. Der deutsche Kollege nimmt den Einreiseverkehr nach Norden unter die Lupe. Denn die Grenze ist schliesslich nicht ganz dicht. Last- und Lieferwagen dürfen passieren, Privatautos werden aufgehalten und genau befragt. Von Hektik aber, herrscht keine Spur. Nur etwas Nervosität ist den Schweizer Grenzbeamten anzuspüren. Es hat sich herumgesprochen, dass man für Einkäufe nicht mehr über die Grenze kann.

Sie hat es gerade noch rechtzeitig geschafft: Melina Waldvogel aus Bülach ist soeben am Zollamt Solgen bei Rafz auf der Schweizer Seite angekommen. Im Schlepptau ein Pferdeanhänger. «Ich habe mein Pferd geholt», sagt die junge Frau, als sie aus dem Zollgebäude zurückkommt. Die Papiere sind gültig, ihr Grenzübertritt ist abgesegnet worden. «In die Schweiz kann ich ja immer einreisen», sagt die 24-Jährige und ist froh, dass es auch wirklich geklappt hat am Tag nach der angekündigten Grenzschliessung Deutschlands mit der Schweiz. Denn im Anhänger steht Rispa, eine Isländer-Stute.

Sowieso vorbereitet gewesen

Der Vierbeiner stand bislang unweit von Jestetten in einem offenen Stall. So wie Waldvogel ginge es wohl noch vielen Schweizern, vermutet die Unterländerin. Denn die Pferdeplätze und Boxen wie auch der Unterhalt in Deutschland seien viel günstiger als diesseits der Grenze. «Als ich gestern von der Grenzschliessung gehört habe, wusste ich, dass ich schnell reagieren muss», erzählt Waldvogel. Sonst hätte sie für die nächste Zeit keinen Zugang mehr zu ihrem Pferd gehabt.

So fuhr sie am frühen Morgen an einen Nebenübergang über die Grenze und holte ihre Stute Rispa kurzerhand in die Schweiz zurück. Sie habe das sowieso geplant und deshalb auch schon alles vorbereitet, unter anderem auch den Amtstierarzt schon für genau diesen Tag aufgeboten gehabt. «Super, dass alles so gut geklappt hat», freut sie sich. Rispa steht nun in Zurzach, dort hat Waldvogel via eine Freundin einen neuen Platz für ihr Pferd gefunden.

Springpferd kommt ausser Form

Im Grenzdorf Rafz stellt sich Banker Juan Rivas derweil auf eine längere Zeit ohne sein liebstes Hobby ein. Auch er hat ein eigenes Pferd, das ein paar Minuten entfernt, ennet der Grenze in Deutschland steht. «Ich lasse es vorerst einmal dort», sagt er, als wir ihn beim Einkaufen im Rafzer Volg treffen. Der Rafzer arbeitet derzeit wie viele andere von Zuhause aus im Homeoffice. «Sorgen mache ich mir keine ums Pferd, für dieses ist auch in Deutschland gut gesorgt momentan.»

Rivas ist begnadeter Springreiter und nimmt auch an den Schweizermeisterschaften der Senioren teil. Am Sonntag hätten sie gerade noch trainiert, jetzt sei das wohl für eine Weile nicht mehr möglich, stellt er etwas verdutzt fest. Nun gehe wohl der Trainingseffekt verloren, ärgert er sich leise. Dass die Grenze vorerst zu ist, nimmt er, wie auch Isländer-Halterin Waldvogel, ansonsten gelassen. Die Schweizer hätten schon sehr gehamstert in den Süddeutschen Supermärkten, hört man auch von anderen Leuten in Rafz. Dies kombiniert mit der aktuellen Virussituation: Da erstaunt die Massnahme der Deutschen am Ende nicht mehr so sehr.