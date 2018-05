Eine Hebamme, die auch singt und tanzt

Musicals haben Herbertina Neck seit jeher fasziniert: «Das musikalisch untermalte Erzählen einer Geschichte berührt mich ganz anders als ein Text allein. Und mit jedem Stück kann man in eine andere Welt eintauchen.»Mit dem Ensemble des Estrich-Theaters taucht die Niederglatterin aktuell in die USA der 1930er-Jahre ein: Das Musical «Bei mir bist du schejn» (siehe Kasten) erzählt das Leben der Andrews Sisters. Die Sängerinnen gehörten zu den ersten Girlgroups überhaupt.

«Es ist zwar sehr zeitintensiv – kurz vor der Premiere proben wir fünf- bis sechsmal pro Woche –, aber es ist auch wahnsinnig schön»Herbertina Neck

Herbertina Neck spielt Maxene, die mittlere der drei Schwestern. «Ich muss mich voll und ganz in diese Zeit hineinversetzen. Dazu gehört unter anderem auch, dass sich Frauen damals anders verhalten haben als heute. Beispielsweise lehnt sich Maxene im Stück gegen ihren Vater auf. Am Anfang habe ich in dieser Szene viel heftiger reagiert, als ich das jetzt tue.» Im Laufe der Proben habe sie gemerkt, dass das nicht zur Rolle passen würde.

Die zweite Stimme

Es ist die fünfte Produktion des Estrich-Theaters, an der die 32-Jährige mitwirkt. Doch heuer hat sie zum ersten Mal eine der Hauptrollen ergattert. «Es ist zwar sehr zeitintensiv – kurz vor der Premiere proben wir fünf- bis sechsmal pro Woche –, aber esist auch wahnsinnig schön», schwärmt die Schauspielerin. Als grösste Herausforderung bei diesem Stück erlebe sie die dreistimmigen Lieder: «Ich bin daran gewöhnt, immer den Lead zu singen, jetzt habe ich die zweite Stimme.» Mit dem Gesangsunterricht begonnen hat sie in der Pubertät, mit dem Tanzen schon als Kind.

Statt Geld gibts Unterricht

Das Theaterspielen ist bis heute ein Hobby. Sie erhalte für dasEngagement zwar kein Geld, dafür aber kostenlosen Tanz- und Schauspielunterricht. «Und es ist etwas ganz Besonderes, im Bernhard-Theater spielen zu dürfen.»

Herbertina Neck verdient ihr Geld als Hebamme, seit rund einem Jahr ist sie selbstständig. Sie begleitet Frauen vor und nach der Geburt, gibt Kurse für Rückbildungspilates und Babyschwimmen. Seitdem sie freiberuflich arbeitet, hat sie gemerkt, dass sich die Arbeit als Hebamme gut mit der Schauspielerei kombinieren lässt. Doch alles auf die Karte Theater setzen, das will Herbertina Neck nicht: «Ich mag meinen Beruf und möchte die Arbeit mit den Frauen nicht ganz aufgeben.»

Doch sie spiele mit dem Gedanken, bald an einem Casting für eine grössere Produktion im Raum Zürich teilzunehmen, bei der sie als Hebamme vorübergehend etwas kürzer- treten würde. Die Ausbildung dafür hat sie schon in der Tasche, 2016 schloss sie die vierjährige Theaterschule in Adliswil erfolgreich ab.

