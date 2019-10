Eine Mahlzeit gegen die Isolation

Abends aus dem Haus gehen, irgendwo etwas essen oder Freunde treffen: Was für viele Menschen zum Alltag gehört, ist für Personen mit psychischen Beeinträchtigungen oftmals eine riesige Herausforderung. «Wir können uns gar nicht vorstellen, welche Anstrengung der Schritt in die Gemeinschaft den Betroffenen abverlangen kann», sagt Judith Bentele. Die Psychiatrie-Pflegefachfrau leitet den Treffpunkt Büli im Sigristenhaus bei der reformierten Kirche. Sie ist seit Beginn vor 20 Jahren Teil des Teams.

«Viele unserer Gäste haben nicht die Kraft, sich eine vollwertige Nahrung zuzubereiten.»Judith Bentele, Leiterin Treffpunkt Büli

Im Wechsel mit drei weiteren Fachpersonen sorgt sie dafür, dass die Besucherinnen und Besucher einen Ort haben, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Unterstützung gibt es von zwei Köchinnen. «Viele unserer Gäste haben nicht die Kraft, sich eine vollwertige Mahlzeit zuzubereiten», sagt Bentele. Wer mag, kann an drei Abenden pro Woche – Montag, Donnerstag und an einem Sonntag im Monat – zum Preis von 9 Franken eine gesunde Mahlzeit in Gemeinschaft geniessen. Im vergangenen Jahr wurde dieses Angebot über 1100-mal angenommen. «Pro Abend können wir jeweils rund ein Dutzend Personen begrüssen», sagt Bentele.

Kein einfacher Schritt

Oft braucht es vor dem ersten Besuch viel Motivationsarbeit der Betreuenden. Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung haben oft kein soziales Netz mehr, leben allein und zurückgezogen. «Es hilft, dass wir Betreuerinnen auch beruflich mit unseren Gästen zu tun haben», sagt Bentele, die bei der Gemeindepsychiatrie Zürcher Unterland arbeitet. Viele kämen auch noch, wenn sie nicht mehr auf professionelle Hilfe angewiesen seien. «Dann können wir manchmal im Treffpunkt punktuell unterstützen oder helfen.»

Anmelden muss man sich nicht. «Der grösste Erfolg ist die Vernetzung unserer Besucher untereinander», sagt Bentele. Wenn diese anschliessend gemeinsam ins Kino oder etwas trinken gehen, sei das ein grosser Schritt. Zu schwerwiegenden Konflikten oder gar einem Hausverbot sei es bis heute noch nie gekommen. Und doch gibt es da etwas, was der Leiterin Bauchschmerzen bereitet. «Die finanzielle Zukunft des Vereins sieht alles andere als rosig aus.»

Der Treffpunkt Büli finanziert sich über die Beiträge des Bundesamts für Sozialversicherungen, welche über die Stiftung Pro Mente Sana ausgerichtet werden, Spenden und Mitgliederbeiträge. Seit einem Jahr gibt es von der Stadt Bülach jährlich einen Zustupf von 4000 Franken. Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich, das Team seit vielen Jahren zum gleichen Lohn. Dennoch schmilzt das finanzielle Polster.

Feier mit Theater

Doch am morgigen Jubiläumsanlass steht das Feiern mit im Zentrum. Der Abend beginnt mit dem Theater Knotenpunkt. «Es zeigt drei für den Treffpunkt Bülach typische Szenen», verrät Bentele. Es geht um Zwänge, Depression und Schizophrenie. Die Zuschauer dürfen den Verlauf aktiv beeinflussen. Es folgen kurze Beiträge von Natalija Gavrilovic Haustein, Leitende Ärztin der Integrierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland (IPW), und Rudolf Menzi, Stadtrat Bülach. Die ehemalige Vereinspräsidentin Vroni Strasser wird aus der Geschichte berichten.

Der Jubiläumsanlass findet morgen Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus in Bülach statt.