Eine Minute Lärm für die Sicherheit

Wie jeden ersten Mittwoch im Februar, erfüllten auch gestern wieder eine Minute lang Heultöne die Luft der Schweiz. Rund 7200 Anlagen wurden auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft. Mit der jährlichen Prüfung stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zusammen mit den Kantonen und Gemeinden die Alarmierung der Bevölkerung sicher. Im Wehntal stehen vier stationäre Anlagen, welche die Bewohner warnen. Da sie jedoch aufgrund der Topografie nicht für alle Bürger hörbar sind, werden zusätzlich zwei mobile Sirenen eingesetzt.

Schneller vor Ort

Obwohl der Zivilschutz für die Anlagen verantwortlich ist, hat dieser die Aufgabe im Wehntal an die Feuerwehr übertragen. Gemäss Kommandant Patrice Gosteli seien sie in einem Ernstfall schneller vor Ort. Die mobilen Sirenen, die hier zum Einsatz kommen, sind daher auf Feuerwehrfahrzeugen montiert. «Das Montieren der Sirenen dauert im Ernstfall etwa fünf Minuten», sagt Gosteli. Anschliessend fahren die Fahrzeuge nach einem vorgegebenen Routenplan die Gegend ab.

Diese Routen werden im Ernstfall mit laufenden Sirenen in einem Tempo von 18 km/h abgefahren. Zu Übungszwecken fuhr die Feuerwehr die Strecke gestern jedoch nicht mit eingeschalteten Sirenen ab, da sie bereits ein Mal negative Reaktionen aus der Bevölkerung erhalten hatten.

Stetige Optimierung

Deshalb wurden die Sirenen erst in der Nähe des Schwimmbads Sandhöli eine Minute lang getestet. Allerdings nachdem die Tests auf den stationären Anlagen durchgeführt worden waren. Der Zivilschutz misst jeweils in ausgewählten Gebieten die Lautstärke, damit sowohl die Routen, als auch die Anlagen selbst optimiert werden können. Dadurch wird eine maximale Erreichbarkeit sichergestellt. Auch die Wehntaler Route wurde angepasst. Vor einem Jahr wurden nämlich die stationären Anlagen erneuert und ihre Reichweite erhöht. «Dadurch wurde die Route der mobilen Anlagen verkürzt», sagt Gosteli.

Der Kanton Zürich bestätigt die Effektivität der Anlagen in einer Mitteilung: «Aufgrund des hohen Ausbaugrades des Alarmierungsnetzes im Kanton Zürich kann nahezu die gesamte Bevölkerung mit fest installierten oder mobilen Sirenen alarmiert werden.» Im Falle von Wehntal bedeutet dieses ‹nahezu›, dass es Höfe gibt, die zu weit von den Sirenen entfernt liegen. Um auch diese zu erreichen, meldet sich die Feuerwehr im Ernstfall bei den Familien telefonisch.

Eine App soll helfen

Doch auch in den dicht besiedelten Gebieten könnten beispielsweise Personen in schallisolierten Gebäuden oder solche mit beeinträchtigtem Gehör nicht erreicht werden. «Wichtig ist darum die Information durch die Nachbarn», schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS). Um die Bewohner der betroffenen Gebiete noch besser zu erreichen, betreibt das BABS seit 2015 digitale Alertswiss-Kommunikationskanäle. «Alarmmeldungen werden als Push-Meldung über die Alertswiss-App auf Smartphones verbreitet», schreibt BABS in einer Mitteilung.

(Zürcher Unterländer)