Eine Rüge vom Bezirksrat und ein Verweis von den Stadtratskollegen

Diese Aufforderung der ersten richterlichen Instanz war unmissverständlich und konnte nicht ignoriert werden. Als zuständiges Aufsichtsgremium über die Behörden im Bezirk ordnete der Bezirksrat von Bülach – noch unter alter Besetzung mit Hans Peter Frei an der Spitze – an, dass «in geeigneter Form die Öffentlichkeit zu informieren» sei.

So stand Bruno Maurer, Präsident des Verwaltungsrats der Abwasserreinigungsanlage Kloten-Opfikon (AKO), gestern hin und sagte: «Wir bedauern, dass uns da formelle Fehler unterlaufen sind.» Damit meint er die unterlassene öffentliche Ausschreibung eines Auftrags der riesigen Kläranlage unweit der Piste 34 am Rand von Glattbrugg.

Dort wird in den nächsten Tagen mit einem grösseren Ausbau begonnen, der insgesamt fast 100 Millionen Franken verschlingt. Dass in solchen Fällen eine Optimierung der Finanzflüsse und vor allem Zinsoptimierungen bei der Aufnahme von Krediten vorgenommen wird, macht Sinn und wird auch nicht kritisiert. Allerdings hatte die strategische Führung der AKO, die als interkommunale Anstalt von den Städten Kloten und Opfikon sowie der Flughafen Zürich AG betrieben wird, das Ausmass und die gesetzlichen Vorgaben für den Abschluss eines solchen Finanzoptimierungs-Deals nicht erkannt.

Verwaltungsrats-Trio im Fokus der Kritik

Es sind die drei Verwaltungsräte, Bruno Maurer (Vertreter Stadt Opfikon), Priska Seiler Graf (Vertreterin Stadt Kloten) und Stefan Feldmann (Vertreter Flughafen AG), die nun gerügt worden sind für ihr Vorgehen.

Der Auftrag an den Finanzdienstleister im September 2014 war nämlich nie ausgeschrieben, sondern auf Anweisung des AKO-Verwaltungsrates sogenannt «freihändig» vergeben worden. Weil der betreffende Vertrag auch eine Erfolgsbeteiligung in Höhe von einer Million Franken an die private Firma vorsah, läuteten bei den politischen Gremien der beiden Trägergemeinden Opfikon und Kloten die Alarmglocken. In den dortigen Stadtregierungen sitzen die Kollegen der zwei AKO-Verwaltungsräte Bruno Maurer und Priska Seiler Graf. Die beiden sind eben auch Stadträte – er für die SVP in Opfikon und sie für die SP in Kloten. Sie sollen die Interessen ihrer Städte innerhalb der gemeinsamen Kläranlagenorganisation vertreten.

Rüge aus Bülach und Verweis aus dem Stadthaus Opfikon

In diesem Fall fühlten sich die übrigen Stadträte zurecht übergangen, wie der Bericht des Bezirksrats nun in klaren Worten bestätigt. «Dass auf eine Ausschreibung verzichtet worden ist, ist als Verletzung klaren materiellen Rechtes zu rügen», tönt es aus Bülach. Ebenso rügt der Bezirksrat den AKO-Verwaltungsrat betreffend Kompetenzüberschreitung und Zuständigkeiten.

Denn im Zusammenhang mit solch hohen Summen, wie sie im kritisierten Finanzdienstleistungs-Vertrag fällig wurden, sei die Kompetenzschwelle überschritten. So hätte man sich an den Gründungsvertrag der AKO halten müssen. Dies sei aber nicht erfolgt, was ebenfalls eine «Verletzung materiellen Rechts» darstelle und zu rügen sei. Korrekt gewesen wäre, den Betrag ins Budget zu stellen und durch die Stadtregierungen beider Trägergemeinden der Kläranlage bewilligen zu lassen.

«Der Verwaltungsrat hat den Beschluss zur Kenntnis genommen. Wir haben Massnahmen getroffen und werden Instrumente einführen, damit solche Fehler nicht mehr vorkommen», gibt sich AKO-Präsident Maurer einsichtig. Vom Opfiker Stadtratsgremium gibts dafür dennoch einen Verweis und die Androhung von Verantwortlichkeitsklagen im Wiederholungsfall. In Kloten sieht man von solcherlei Tönen ab. Habe der Bezirksrat doch bereits in seinem Entscheid am Schluss festgehalten, dass sich über die Rüge hinaus, «kein weiteres aufsichtsrechtliches Einschreiten aufdrängt».

Trotz allem 10 Millionen eingespart

Zu guter Letzt sei auch erwähnt, dass der Einsatz von Finanzspezialisten zur Durchleuchtung der Kreditverträge über die benötigte Summe von 70 Millionen Franken bereits Früchte getragen hat. So konnte dank der Verpflichtung der besagten externen Firma über die ganze Laufzeit der projektierten Anlagen gesehen eine Zinssumme von rund 10 Millionen Franken gespart werden. Das bedeutet auch, dass die Abwassergebühren für die Bewohner Klotens und Opfikons somit künftig tiefer gehalten werden können. (Zürcher Unterländer)