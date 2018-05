Eine Sonnenuhr im digitalen Zeitalter

Sonnenuhren sind seit der An­tike bekannt und waren noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. Als Zeugen dieser Zeit findet man sie an Fassaden von Häusern oder Kirchtürmen. Sie zei­gen mithilfe des Sonnen­standes die exakte Tageszeit an. Seit vergangener Woche steht eine Analemma-Sonnenuhr vor der Sternwarte Bülach. Sie ist das Werk von Fabian Mathis und ­Michael Bieri, beide Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Zürcher Unterland (AGZU).

Der Schatten einer Metall­kugel – Gnomon genannt – wird bei Sonnenschein auf die zylindrisch gewölbte Projektionsebene mit der Zeit- und Datumskala geworfen. Aufgezeichnet ist eine geschwungene Acht, das Analemma, die Korrektur der Zeitgleichung. Weil die Erde auf ihrer ellip­tischen Umlaufbahn um die Sonne unterschiedlich schnell unterwegs ist, aber in 24 Stunden um ihre Achse rotiert, geht die Sonnenuhr manchmal vor oder nach, bis zu 16 Minuten.

Die Bülacher Astronomen haben dies bereits berücksichtigt, was das Ablesen der Uhrzeit auch für den Laien erheblich verein­fachen sollte. In Vorbereitung sind noch eine Instruktions­tafel und eine kleine Broschüre, die den Besuchern abgegeben wird. An den öffentlichen Beobachtungsabenden, jeweils am Freitag ab 20 Uhr, wird bis Mitte August die neue Sonnenuhr in die Sonnenvorführungen integriert.

Programm in Sommerferien

Das Team der Sternwarte Bülach hat auch für die bevorstehenden Sommerferien ein interessantes Programm bereit. Für Jugend­liche von 12 bis 16 Jahren gibt es am Dienstag, 17., oder Donnerstag, 19. Juli, ganztags einen astronomischen Schnupperkurs. Nähere Informationen dazu findet man auf der Website der Sternwarte.

Von Mittwoch, 25., bis Frei­tag, 27. Juli, bietet die AGZU mit ihrem «himmlischen Sommernachtstraum» eine Einstimmung auf die grosse Marsopposition und die jahrhundertlängste totale Mondfinsternis am Abend von Freitag, 27. Juli. Thomas ­Baer, Leiter der Sternwarte, berichtet am Mittwoch, 25. Juli, um 20 Uhr über aktuelle Marsmissionen und geht der Frage nach der Besiedlung des Roten Planeten nach. Wie realistisch ist ein solches Unterfangen aus heutiger Sicht?

Tags darauf, zur selben Zeit, ist dann die lange totale Mondfinsternis Themenschwerpunkt. Am Freitag, 27. Juli, öffnet die Sternwarte bei gutem Wetter ihr Dach für das astronomische Doppel­ereig­nis «Marsopposition und Mondfinsternis am selben Tag», eine Konstellation, die es so in den nächsten 3000 Jahren nie mehr geben wird. (red)