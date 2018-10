Eine Tiefgarage für das Kirchgemeindehaus

Etwas versteckt und eher unscheinbar erfüllt das reformierte Kirchgemeindehaus am Grampenweg in Bülach seit beinahe 60 Jahren seine Funktion als Begegnung- und Arbeitsort. In diesen sechs Jahrzehnten haben sich aber nicht nur die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer, sondern vor allem auch die gesetzlichen Vorschriften geändert. Letzteres führt dazu, dass die Kirchgemeinde umfassende Sanierungsarbeiten an die Hand nehmen muss. Diese betreffen unter anderem Brandschutzmassnahmen, Fluchtwege, Gebäudehülle, Barrierefreiheit und Beleuchtung.Doch das Gebäude soll nicht nur saniert, sondern auch fit für die Zukunft gemacht werden. Der heute im Vorraum des Saals untergebrachte Bereich für Pausen der Mitarbeitenden, Treffen und Besprechungen soll aufgewertet werden. Zudem möchte man zusätzliche und geeignetere Räume für den Bereich Diakonie und die Verwaltung schaffen.

Eine interne Arbeitsgruppe hat deshalb im Auftrag der Kirchenpflege ein Bedarfs- und Nutzungskonzept für das Kirchgemeindehaus erarbeitet. Im August 2017 hat die Kirchenpflege dann ein Vorprojekt in Auftrag gegeben, das nun vorliegt.

Cafeteria mit Galerie

Zentrales Element des Projekts ist die Tiefgarage mit den darüberliegenden neuen Gebäudteilen für die Diakonie und dem zweigeschossigen Neubau mit Cafeteria. Über dieser Cafeteria ist eine Galerie für unterschiedliche Nutzungen geplant. Damit werden die bisherigen Diakonieräume ersetzt. Diese sind heute in der alten Hauswartwohnung untergebracht und nicht behindertengerecht erschlossen. Es fehlt dort auch an Raum für vertrauliche Gespräche. Mit dem Umbau entstünde anstelle des zur Strasse hin offenen Platzes ein Innenhof.

26 unterirdische Parkplätze

Die Tiefgarage ist mit 26 öffentlichen und gebührenpflichtigen Plätzen geplant. Einen Teil der derzeit bestehenden, oberirdischen Parkplätze hat die Kirchgemeinde zugemietet. Sollte das Nachbargrundstück überbaut werden, dürften sie wegfallen.

Für Rolf Stiefel, in der Kirchenpflege verantwortlich für das Ressort Liegenschaften, spricht einiges für das Projekt: «Die Konzeption ist sehr gut und von der bestehenden Substanz bleibt sehr viel erhalten.» Ausserdem seien die bestehenden Parkplätze vielfach voll belegt. «Ich gehe davon aus, dass unsere Mitglieder, insbesondere aus den Gemeinden Winkel, Bachenbülach, Hochfelden und Höri, die Parkmöglichkeit in der neuen Tiefgarage schätzen werden.»

Ob das Projekt weiterverfolgt wird, entscheiden die Stimmberechtigten an der Kirchgemeindeversammlung vom 13. November. Dann befinden sie über den Kredit von 6,8 Millionen Franken für die Planung und Realisierung des Projekts sowie über die Beauftragung von Architekt und Bauleitung.

Würde das Projekt abgelehnt, wäre die heutige Situation gemäss Stiefel auf längere Zeit zementiert: «Denn die Sanierungsarbeiten für Fassade, Sicherheitsbelange und weitere Auflagen müssten trotzdem in Angriff genommen werden.» Zudem sei eine Vergrösserung der Büroflächen unumgänglich. Dies, weil die Kirchgemeinde die Lohn- und Finanzbuchhaltung seit diesem Jahr selber erledigt und nicht mehr die Stadt damit beauftragt. Stiefel ist jedoch sehr zuversichtlich, dass die Versammlung dem Projekt zustimmen wird: «Besonders weil der Zeitpunkt mit günstigen Kreditkonditionen und unserer tiefen Amortisationsrate optimal ist. Aber auch aufgrund der zurückhaltenden Investitionstätigkeit, sowie zusätzlichen Abschreibungen in den Vorjahren.»



Die Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde Bülach findet am Dienstag, 13. November, um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus am Grampenweg 5 statt. (Zürcher Unterländer)