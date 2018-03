Eine Unterführung, die dem ganzen Quartier auf die Sprünge helfen soll

«Es handelt sich um eines der grössten Projekte, die je auf Rümlanger Boden realisert wurden», sagte Gemeinderätin und Hochbauvorsteherin Michaela Oberli am Mittwochabend im Gemeindehaus. Die Rede war dabei nicht von der Personenunterführung, über die am 15. April an der Urne abgestimmt wird, sondern von einem Projekt, das mit dieser Unterführung untrennbar verknüpft ist: Der Bau einer grossen Eventhalle im Rümlanger Industriequartier Eich.

Für 45 bis 50 Millionen Franken möchte die Firma Cinerent – auch bekannt als Organisatorin des Kinos am See – hier eine Musikhalle bauen, die bis zu 8500 Besuchern Platz bietet und ab circa 2020 in Betrieb gehen würde. «Wir haben verschiedene Lagen geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass hier die best erschlossene Region der ganzen Schweiz ist», sagte Peter Hürlimann, CEO der Cinerent Arena AG in seiner Präsentation des Projekts.

So gelange man vom Hauptbahnhof Zürich schneller nach Rümlang als zum Hallenstadion. Dies jedoch mit einem bedeutenden Vorbehalt: Zum heutigen Zeitpunkt fehlt eine direkte Verbindung von der Glattalbahn-Haltestelle «Bäuler» ins Quartier Eich, wo der Bau der Eventhalle geplant ist. Und der Zugang vom Bahnhof Glattbrugg her ist ungenügend, da er nicht für so viele Leute ausgelegt ist.

Durch den Bau einer neuen, sechs Meter breiten Unterführung für Fussgänger und Velos direkt bei der Eventhalle soll nun die notwendige Verbindung geschaffen werden. Schliesslich sieht das Konzept vor, dass die Besucher ausschliesslich mit dem Öffentlichen Verkehr anreisen, Parkplätze sind keine geplant. Und wie am Mittwochabend an der Informationsveranstaltung ebenfalls deutlich wurde: Wenn die Unterführung nicht gebaut werden kann, dürfte es auch keine Eventhalle geben.

Unter acht Bahngeleisen

«Wir möchten diese Verbindung schon lange schaffen, damit sich das Quartier Eich entwickeln kann», erklärte Gemeinderätin Oberli die Vorteile, «doch für die Gemeinde alleine wäre sie zu teuer.» Die Gesamtkosten für die Unterführung werden auf rund10 Millionen Franken geschätzt. Sollten die Stimmberechtigten am 15. April «Ja» sagen, würde sich die Gemeinde mit maximal vier Millionen an den Bau- und Projektierungskosten beteiligen. Die übrigen Kosten übernimmt die Firma Cinerent. Nach der Fertigstellung würde die Unterführung ins Eigentum der Gemeinde übergehen. «Für vier Millionen bekommen wir eine Unterführung im Wert von zehn Millionen Franken», sagte Oberli.

Dass zehn Millionen viel Geld sind für eine Unterführung wurde dabei auch deutlich. Der Grund liegt darin, dass die Unterführung unter der SBB-Strecke durchführt und acht Gleise unterquert werden müssen. Das erfordert den Einbau von Hilfsbrücken im Bereich der bestehenden Gleise.

Anschub für das Quartier

«Nach fünf bis sieben Jahren hat sich die Investition der Gemeinde amortisiert», stellte Michaela Oberli in Aussicht. Durch den Betrieb der Eventhalle rechne die Gemeinde nicht nur mit den ordentlichen Unternehmenssteuern der Hallenbetreiber, sondern auch mit Quellensteuern, welche die Künstler am Auftrittsort zu bezahlen haben. «Wenn der Betrieb einmal läuft, rechnen wir mit zusätzlichen Steuereinnahmen von gegen einer Million Franken pro Jahr», so Oberli.

Darüber hinaus unterstrich die Gemeinderätin die positive Auswirkung auf die Entwicklung des gesamten Gebiets: «Die Unterführung wertet das ganze Quartier auf und erhöht auf Rümlanger Seite des Bäuler-Quartiers die Chance auf die Ansiedlung weiterer Unternehmen.»

Einen weiteren positiven Effekt auf die Entwicklung im Industriegebiet erwartet die Gemeinde ausserdem durch den Ende September eingeweihten Anschluss der Industriestrasse an die Birchstrasse. Dessen Bau hat die Deponiebetreiberin Eberhard AG bezahlt. (Zürcher Unterländer)