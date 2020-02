Eine Woche, die ganz dem Tanz gewidmet ist

Den Eglisauerinnen und Eglisauern steht eine interessante Woche bevor. Vom nächsten Samstag, dem 29. Februar, bis am Sonntag in einer Woche, dem 8. März, wird jeden Tag ein Anlass organisiert, bei dem in irgendeiner Form getanzt werden kann. Den Startschuss gibt ein absoluter Klassiker: Am Samstag ab 20 Uhr zeigt der Filmclub Eglisau «Grease» in Originalton ohne Untertitel. Vor und nach dem Film ist die Bar im Weierbachhus offen. «Und natürlich darf bis Mitternacht das Tanzbein geschwungen werden», sagt Organisatorin Denise Huber vom Verein Viva Eglisau.

Das Tanzen hat eine lange Tradition in Eglisau. Seit Jahrzehnten gibt es schon die «Dance Night». Aus ihr hat sich schliesslich die Tanzwoche entwickelt, die nun bereits zum sechsten Mal stattfindet. Nach dem Auftakt am Samstag geht es am Sonntag an der Schülerdisco weiter - es ist der einzige Anlass neben dem «Dance’n’Concert»-Abend am Freitag in einer Woche, der Kindern beziehungsweise Jugendlichen vorbehalten ist.

K-Pop und schottische Volkstänze

Neues erkunden lässt sich am Montagabend. Er ist ganz dem K-Pop, dem südkoreanischen Ableger des Pop, gewidmet. Die Tanzschule Dancefusion Bülach führt dabei in die passende Choreographie zu den Songs ein und demonstriert, wie die Bewegungen zur Musik richtig ausgeführt werden.

Am Dienstagabend geht es in eine ganz andere Richtung. Thema ist der sogenannte Ceilidh. Das schottisch-gällische Wort bedeutet übersetzt in etwa «Besuch» oder «Zusammenkunft». Interessierte erwartet gemäss Huber ein ungezwungener schottischer Tanzabend. «Ceilidh-Tänze sind leicht zu erlernende Volkstänze, die zu zweit oder in Sets von drei oder vier Paaren getanzt werden», klärt das Programm auf.

Der Mittwoch steht dann im Zeichen des aus den Fitnessstudios bekannten Zumbas und am Donnerstag wird zu Countrymusik Line-Dance getanzt. Die eigentliche Tanznacht findet am Samstag in einer Woche statt. Vorab kann man an einem Disco-Fox-Workshop teilnehmen, um danach auf der Tanzflächezu die aufpolierten Schrittfolgen zu präsentieren. Die passende Musik dazu liefern aktuelle Hits sowie Klassiker aus den 80er- und 90er-Jahren.

Den Abschluss macht der Everdance am Sonntag, dem 8. März. Zum Everdance-Tanznachmittag lädt der Seniorenrat «eglisau60plus», aber natürlich dürfen auch jüngere daran teilnehmen.

Ziel ist, gemeinsam etwas zu erleben

Man verzichte bewusst auf ein einzelnes Thema oder auf eine bestimmte Ära des Tanzens, sagt Denise Huber. «Die Idee ist, dass während dieser Woche für alle, die sich für das Tanzen interessieren, etwas dabei ist», sagt sie. Sie erwartet, dass an die 350 Personen während der Woche teilnehmen werden. «Für mich ist es ein Erfolg, wenn ich sehen kann, dass die Leute, die kommen, glücklich sind.» Ziel der Tanzwoche - sowie eigentlich allen von Viva Eglisau organisierten Anlässen - sei, einen Ort der Begegnung zu schaffen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam etwas zu erleben. «Man hat heutzutage zwar viel Kontakt über die Smartphones und durch Social Media», führt Huber aus. «Aber etwas gemeinsam zu erleben, ist nochmals etwas Anderes.» Sie habe in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen, die an einem der Tanzabende teilnehmen, sich auch dafür wirklich den Abend reservieren, um eine neue Erfahrung zu machen. Immer wieder habe sie dabei auch Leute getroffen, die sie zwar kennt, aber trotzdem seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hat. Und genau das sei eines der Ziele der Tanzwoche. «Wir möchten, dass die Menschen nicht nur in Eglisau wohnen, sondern hier auch leben.»