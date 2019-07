Eine alterwürdige Wirtschaft sucht einen neuen Pächter

Eine schattenspendende Linde und eine grossgewachsene Platane stehen an der Dorfstrasse 28 vor dem über 200 Jahre alten Gebäude der Landbeiz Althaus. Es sind Bäume, die Geschichten erzählen könnten. Aber auch das ehrwürdige Lokal könnte wohl mit einigen Anekdoten aufwarten. Die wenigen historischen Belege weisen darauf hin, dass von Anfang an im Gebäude gewirtet wurde.

Weil die letzten Pächter Ende Februar wegzogen, veranlasste die Erbengemeinschaft den Verkauf der Liegenschaft bestehend aus Restaurant, Scheune und Hof. Doch niemand schien an einer Übernahme interessiert zu sein. Und an einer Gemeindeversammlung anfangs Jahr sprachen sich die Stimmberechtigten gegen eine Übernahme durch die Gemeinde aus. Nach dem Aus der beiden Niederweninger Restaurants «Frohsinn» und «Weisses Kreuz» schien nun ein weiteres Restaurant in der Region entgülig zu schliessen. Das beunruhigte die Wehntaler Bauersfamilie Keller. Um dem Beizensterben entgegen zu wirken, machten die fünf Geschwister der Familie und ihre Ehepartner Nägel mit Köpfen: Sie gründeten die Althaus Liegenschaften AG. So sind sie nun offiziell die neuen Eigentümer.

Einrichtungswünsche werden berücksichtigt

Beni Keller ist mit seinen 46 Jahren der Älteste der fünf Geschwister und mit seiner Niederweniger Firma Beni Holzbau kein Unbekannter in der Region. Sein Bruder Fritz betreibt am Dorfrand Milchwirtschaft mit 40 Simmentaler Kühen und einer grossen Anzahl Rinder. Auch dessen imposanten Hof mitsamt Stall hat Beni Keller gebaut. Als realistischen Zeithorizont für die Neueröffnung der Landbeiz Althaus, die auch weiterhin diesen Namen behalten soll, sieht er das nächste Jahr.

Als erfahrener Zimmermann scheut sich Beni Keller nicht vor der anstehenden Renovation. «Der neue Wirt darf sogar Wünsche anbringen, was die Gestaltung des Buffets oder den Neubau der Küche betrifft», sagt Keller. Nach Westen hin, in der ehemaligen Scheune, sei es zudem denkbar, einen zusätzlichen separaten Saal einzurichten. Und im Hinterhof habe es sogar Platz für einen Kinderspielplatz, was heutzutage bei einem Landbeizenbesuch fast dabei sein müsse. Denkbar sei eine Übernahme im kleineren Rahmen als Einmann-Betrieb. Die Gäste, ob «Büezer», Geschäftsleute oder auch Sportler und Familien sollen sich im Althaus wohl fühlen.

Positive Reaktionen aus der Bevölkerung

Dass das «Althaus» mit der im Sommer bei den Velofahrern beliebten Gartenwirtschaft, wieder in Schwung gebracht werden soll, freut die Bevölkerung. «Für die vielen Wehntaler Vereine wäre es eine ideale Stammbeiz», erklärt Keller. Und auch das Seniorenessen könnte bei einer Neueröffnung wieder stattfinden.

«Ich hoffe ganz fest, dass sich die richtige Person für diese schöne Aufgabe meldet.»Maria Hauswirth, Anwohnerin

Immer wieder bekommt er auch positives Feedback. So findet Maria Hauswirth, die direkt neben der Liegenschaft in einem alten Riegelhaus wohnt, dass die Landbeiz als Treff- und Mittelpunkt des Dorfes unbedingt weitergeführt werden sollte. «Ich hoffe ganz fest, dass sich die richtige Person für diese schöne Aufgabe meldet», sagt sie. Und Florina Steiger, die Gemeindepräsidentin von Schleinikon, würde sich sehr freuen, wenn das Restaurant wieder eröffnen würde. «Eine lokal verankerte und am aktiven Dorfleben sowie im Tal beteiligte Familie – das lässt die Hoffnung auf ein Weiterbestehen des Restaurants wieder aufleben», sagt Steiger.

Damit die Rechnung mit dem Wirt gemacht werden kann, fehlt nur noch die ideale Person. Denkbar sei auch ein Wirtepaar oder sogar eine Wirtefamilie, sagt Beni Keller. «Denn die Wirtewohnung oberhalb des Restaurants bietet genug Platz für Chind und Chegel.» Und sämtliche Schulen, von der Primar- bis zur Oberstufe, seien in der Nähe.

(Zürcher Unterländer)