Eine bunte Welt aus Steinen

Es wird an nichts fehlen: Hafenanlage, Einkaufszentrum, Bahnhof und Flughafen. Selbst ein Vergnügungspark ist geplant. Und mittendurch fährt die Eisenbahn. In Bülach Süd entsteht momentan die wohl grösste temporäre Legowelt der Schweiz, erbaut mit Steinen aus der privaten Sammlung von Lukas Schmid. Das Baukastensystem begleitet den Oberstufenlehrer seit seiner Kindheit. Mittlerweile füllt seine Sammlung mehrere Schränke. Seit ein paar Jahren träumte der 40-jährige davon, aus seinen Legos eine einzige grosse Welt entstehen zu lassen.

Schmids Traum erlebte dank einer Projektwoche in der Schule seine Premiere. Dabei entstand auch das Fundament der Legowelt, bestehend aus 40 Holzplatten, die so verschraubt werden, dass man dazwischen stehen und bauen kann. Nach diesem Probelauf war für Schmid klar: Dieses Projekt hat eine Chance, auch anderswo zu funktionieren. Mit einem Team aus dem Verein ror, der Landes- und Freikirchen des Zürcher Unterlands im Bereich Jugend verknüpft, wurde auf die Lego-Woche hingearbeitet. Schmid konnte die Räume der Freikirche Vineyard Bülach mieten. «Sie erweisen sich als ideal», sagt er.

Es braucht Absprachen

Seit Montag ist dort ein gutes Dutzend Lego-Begeisterter am Werk, der Jüngste neunjährig, der Älteste im Pensionsalter. Gemeinsam sitzen sie inmitten bunter Steine und winziger Zubehörteilchen. Hinter dem, was auf den ersten Blick wie ein grosses Durcheinander aussieht, steckt Planung und Organisation. «Zu Beginn haben wir die 30 Quadratmeter grosse Fläche aufgeteilt. Jede Teilfläche wird nun von einer Person gestaltet», erklärt Schmid. «Ohne Absprachen und Miteinander geht es nicht.» Sei es, weil man ein besonders Teilchen sucht, oder weil die Grenze der eigenen kleinen Welt an jene des anderen stösst.

«Hast du noch einen gelben Achter?», fragt Roy Grünenwald Betreuerin Carola Ganz. Der 14-jährige Rümlanger ist mit seinem jüngeren Bruder Tim nach Bülach gekommen. «Wir sind eine richtige Legofamilie», sagt der Oberstufenschüler. Die beiden haben mit der Achterbahn sogar ein Prachtstück aus der Sammlung ihrer Schwester mitgebracht, das sie nun gemeinsam aufbauen. Die Brüder freuen sich darauf, das fertige Werk der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese ist am Freitag von 16 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr zum Besuch der Legowelt an der Feldstrasse 60 eingeladen.