Eine für alles

Post ausliefern als Velokurier, Burger braten bei McDonald’s, Präsidentin der Winterthurer Musikfestwochen, Leiterin Sponsoring bei Space Dream: Esther Dübendorfer hat beruflich schon vieles gemacht. Da wäre es überraschend, würde sie sich auf eine einzige Sportart beschränken: Die 47-Jährige ist eine der Besten im Racketlon, dem Sport, der Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis kombiniert. Am 30. und 31. Mai wurde sie im belgischen Oudenaarde zum fünften und sechsten Mal Weltmeisterin: Im Doppel der Seniorinnen über 40 Jahre sowie im Doppel der Amateurinnen. Die Medaillen lägen zu Hause in Winterthur «auf einem Haufen», berichtet Esther Dübendorfer schmunzelnd. «Sie bedeuten nicht alle Welt, aber dass ich sie gewonnen habe, ist schon cool.»

«Sport gehört einfach dazu»

Zu Mittag ein Salat im Büro: War das so, wussten die Arbeitskollegen, dass eine Trainingseinheit auf dem Programm gestanden hatte. Derzeit sieht ihr Zeitplan anders aus: Esther Dübendorfer hat nach 15,5 Jahren die Stelle gekündigt. Diese Tage gehören der Vorbereitung dem Racketlon Swiss Open in Schlieren. Ab heute Freitag findet der wichtigste Racketlon-Event der Schweiz zum zwölften Mal statt. Seit drei Jahren amtet Dübendorfer als OK-Präsidentin. 2018, als die Swiss Open als WM veranstaltet wurden, mit 500 Startern an fünf Tagen, schlief sie ganze drei Stunden in der Nacht. Und spielte dennoch mit. Verzichten? «Sport gehört einfach dazu», sagt die Mutter zweier Töchter, die im Club Tischtennis und Badminton spielen und auch schon Racketlon-Turniere bestreiten.

Im Moment gerade befinde sie sich jedoch «in einer faulen Phase», gesteht Esther Dübendorfer. Das heisst bei ihr: in einer Phase mit lediglich drei- bis viermal Tennis- und Squashtraining pro Woche. Manchmal sind es auch acht Einheiten. «Derzeit liegt mein Fokus auf dem Tennis, damit ich dort stabiler werde.» Tischtennis dagegen habe sie vor eineinhalb Jahren zum letzten Mal seriös trainiert. Denn am Tisch hatte ihre Karriere einst begonnen. Als 16-Jährige fand Esther Dübendorfer den Weg in den Tischtennisclub Rapperswil-Jona. «Ich bin schnell auf 1.-Liga- und Nationalliga-B-Niveau gekommen und habe später für Zürich-Seebach gespielt», erzählt sie im Rückblick. Neben dem Studium leitete sie das Nachwuchstraining, legte aber nach nur zehn Jahren den Schläger wieder weg. Es sei «eine kurze, gute Karriere» gewesen im Tischtennis, flachst sie. Vorletzte Saison spielte sie für Bern noch einmal in der NLB. «Ich habe aus Goodwill ausgeholfen.» Da war sie längst schon im Racketlon aktiv. Zunächst hatte sie Squash für sich entdeckt. Im Swissair Squash Club, der seine Courts in Bassersdorf hat, fungiert sie heute als Spielleiterin. Die Meisterschaft bestreitet sie aber im Tennis für den LTC Winterthur und im Badminton im Team Swiss Racketlon – also in ihren schwächeren Disziplinen.

Turniere als Auszeit

«Im Badminton ist jeder gewonnene Punkt ein Sieg», sagt Esther Dübendorfer. «Tischtennis haut mir das Badminton raus, Squash bringt mir einen Vorteil, und im Tennis versuche ich, das Spiel zu entscheiden. Du musst, egal in welcher Sportart, verschenkte Punkte vermeiden», erklärt die Weltmeisterin. In den starken Sportarten versuche man, sicher zu spielen, in den nicht so guten dagegen, mit Mut zum Risiko wenigstens ein paar Ballwechsel zu gewinnen.

Das ist Esther Dübendorfer 2019 gut gelungen. Sie hat die World-Tour-Events in Lanzarote, Prag, Berlin für sich entschieden, in Belgien wurde sie Zweite. Sie weiss das einzuordnen. «Ich bin die Nummer 1 der Seniorinnen. Aber da nicht alle mitmachen, bin ich effektiv nur in den Top 10. Und wäre Racketlon bekannter, wäre ich wohl noch weiter hinten.» Sie spiele die Turniere im Ausland vor allem, um in der Welt herumzukommen. «Sie sind meine Auszeit.» (Zürcher Regionalzeitungen)