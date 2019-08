Eine kleine Koalition der Vernunft

Nachgefragt

«Die Abwahl von Bisherigen aus dem Ständerat ist sehr, sehr selten»





Michael Hermann

Politikwissenschaftler, Leiter Forschungsstelle Sotomo



Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) wollen Ständeräte bleiben. Wie sehr dürfen sie auf den Bisherigen-Bonus zählen?

Michael Hermann: Es kommt sehr, sehr selten vor, dass Ständeräte abgewählt werden. Es gibt nur zwei pro Kanton, und es sind meist sehr gestandene Personen, die ins Amt kommen. In diesem können sie sich profilieren, indem sie sich für ihren Kanton einsetzen. Da ist es für Regierungsräte einfacher, sich Ärger einzuhandeln. Sie werden auch öfter abgewählt.



Alle reden vom Klima und von Gleichstellung. Dennoch keine Chance für Tiana Angelina Moser (Grünliberale) und Marionna Schlatter (Grüne)?

Eine Überraschung ist möglich, falls es einen zweiten Wahlgang gibt. Wenn es dann heisst Noser, Moser oder Roger Köppel (SVP), wäre der Ausgang durchaus offen.



Der Klimawandel tangiert auch die Landwirtschaft. Der Bauernverband unterstützt Noser und Köppel. Eine Überraschung?

Nein, die Bauern wählen konservativ. Sie spüren zwar den Klimawandel, sind deswegen dennoch keine Grüne geworden. Sie wollen, wenn schon, mehr Subventionen zum Ausgleich. Politisch sind sie indes gerade im urbanen Kanton Zürich kaum noch eine Macht.



Noser und Jositsch betonen ihre Einigkeit. Eine gute Strategie?

Für Jositsch ist sie ideal. Er wird so neben den Stimmen von links viele aus dem bürgerlichen Spektrum erhalten. Für Noser ist sie riskanter, zumal Köppel ihn massiv angreift. Wenn dieser vom Duo «Nositsch» spricht, stellt er Noser in die linke Ecke. Noser braucht aber auch Stimmen von SVP-Wählern.



Die oft nur ihren eigenen Kandidaten auf den Zettel schreiben, wie man von der Regierungsratswahl weiss.

Das dürfte sich nun noch akzentuieren. Aber noch einmal, eine Abwahl ist unwahrscheinlich.



Keinerlei Chance für Köppel?

Nein. Er dürfte kaum Stimmen von Wählerinnen und Wählern ausserhalb der SVP erhalten.



Moser oder Schlatter – wer

von beiden hat mehr Potenzial?

Im ersten Wahlgang wird Schlatter neben Jositsch viele Stimmen aus dem linken Lager holen und dürfte mit Moser auf Augenhöhe sein. In einem allfälligen zweiten Wahlgang hätte dagegen Moser die besseren Karten, weil sie von links bis in die Mitte wählbar ist. Ich erinnere an 2007, als Chantal Galladé (SP) aufgab, damit Verena Diener (Grünliberale) die Stimmen von Mitte-links auf sich vereinen konnte; so wurde damals Ueli Maurer (SVP) verhindert. Wenn sich Köppel zurückzieht, ist Noser jedoch so oder so gewählt.



Nochmals zur Ökologie. Noser kann mit seiner Gletscherinitiative werben. Jositsch hat nichts dergleichen vorzuweisen.

Das wirkt nun doch arg verzerrt. Die Freisinnigen und damit auch Noser haben sich bis jetzt meist gegen ökologische Anliegen gestellt. Während die SP und auch Jositsch hier weitgehend deckungsgleich mit den Grünen sind. Der Schwenk der FDP in der Klimafrage ist bisher vor allem rhetorisch, und Noser weiss, dass die Gletscherinitiative noch weit weg ist. Noser startete seine Karriere als Gesellschaftsliberaler und schwenkte dann mit dem Zeitgeist nach rechts. Und nun schwenkt er wieder zurück nach links.



Wenn Jositsch mit den Bürgerlichen stimmt wie etwa bei der Steuerreform, tragen ihm das die linken Wähler nicht nach?

Wie man bei Regierungsrat Mario Fehr (SP) gesehen hat, wählen Linke ihre Kandidaten – und sei es aus strategischen Gründen. (tma)