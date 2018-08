Eine leere Kirche voller Denkanstösse

Luther und Zwingli würden vermutlich staunen, wenn sie kommende Woche in die reformierte Kirche Bülach kämen. Dort stehen dann nämlich statt der gewohnten Kirchenbänke etwa eine Soundinstallation oder ein grosses spiegelndes Wasserbecken. Doch im Grunde entspräche genau das der Idee der Reformation, sagt Pfarrer Dominik Zehnder: «Auch damals hat man die Kirche von Vertrautem und Gewohntem befreit, um so neue Perspektiven auf den Glauben zu ermöglichen.»

Deshalb hat sich die zweitgrösste Kirchgemeinde im Kanton zum Reformations­jubiläum ein ganz besonderes Projekt vorgenommen: In Bülach räumt man die Kirche leer, um dar­in Platz für völlig Neues zu schaffen.

Nicht ganz neu, aber anders

«Konzerte, Theater oder vielleicht mal ein Brunch, das gab und gibt es in Kirchen immer wieder­, aber was wir nun machen, ist doch ziemlich speziell», sagt Zehnder. Die Idee, die Kirche nach dem Vorbild der Reformatoren leer zu räumen, schlummerte schon länger im Kopf des Pfarrers. Nachdem der Sigrist sie positiv aufgenommen hatte, bezog Zehnder die Mitarbeiterschaft in das Vorhaben ein. Von dem, was sich dann daraus ent­wickelte, ist er noch heute überrascht. Die Mitglieder der Kirchenpflege waren von der im wahrsten Sinn «unorthodoxen» Idee ebenfalls angetan.

30 Bewerbungen

In Sozialdiakonin Ursula Krebs fand man eine Projektleiterin. Die Sache nahm Form an. Man wollte, dass sich ganz verschie­dene Menschen mit dem Kirchenraum beschäftigen und ihn mit ihren Ideen füllen. «Es war uns wichtig, völlig offen zu sein und das aufzunehmen, was von aus­sen an Ideen kommt», sagt Krebs. Einzig Kommerzielles oder Parteipolitisches sollte es nicht sein.

Das Projektteam, be­ste­hend aus Zehnder, Krebs und Kir­chen­pfleger Rolf Stiefel schrieb einen Wettbewerb aus. Anfänglich war die Resonanz beschei­den. «Dann wäre die Kirche­ halt die ganze Woche leer geblieben», schmunzelt Stiefel. Doch kurz vor Einsendeschluss traf eine wahre Bewerbungsflut aus der Schweiz und dem benachbarten Ausland ein. Die siebenköpfige Jury aus Kultur, Kantonalkirche und Politik konnte unter 30 Beiträgen auswählen. Acht werden nun vom 3. bis 9. September die leere Kirche füllen, darunter Installationen, Vorführungen, Konzerte und krea­tive Experimente.

Graffiti und Spiegelbecken

«Das Programm ist so vielfältig, es fällt schwer, etwas hervorzuheben», sagt Krebs. Gespannt ist sie unter anderem auf den Montag. Dann werden junge Künstler vom Bahnhof Bülach bis zum Untertor mobile Wandbilder als Graf­fiti und Street Art gestalten, sowie Texte und Textfragmente produzieren. Mit diesen werden sie am Dienstagabend unter musika­lischer Begleitung in die Kirche einziehen.

Neugierig ist das Projektteam auch auf den «Gespiegelten Raum», bei dem zwei Architekten ein rund 100 Quadratmeter grosses, gespiegeltes Wasserbecken im Kirchenraum aufstellen. Die Selbstreflexion des Wassers soll an den Grundgedanken der Reformation erinnern, die der damals beste­henden Kirche den Spiegel vorgehalten hat.

Bei manchen Veranstaltungen werden die Besucher einbezogen, können tanzen, diskutieren, singen oder mitgestalten. Haben die Organisatoren keine Bedenken, das Publikum zu überfordern?

Vielfalt und Offenheit zeigen

«Die Kirche darf Menschen fordern», sagt Pfarrer Zehnder. Man könne hinter jedem der Pro­jekte stehen: «Der Kirchenraum behält dabei stets seine Würde.» Für Kirchenpfleger Stiefel ist die Woche auch eine Gelegenheit, die Offenheit der Bülacher Kirchgemeinde zu zeigen.

«Wir werden sonst immer auf die Gottesdienste reduziert, obwohl­ wir eine Plattform für ganz vieles sind.» Die Kirchenpflege unterstützt das Projekt mit den Beiträgen für die Künstler. Geld gibt es ausserdem von der Refor­mierten Landeskirche und dem Kulturfonds des Kantons Zürich, der Stadt Bülach und der Gemeinde Winkel.

Der Besuch aller Veranstal­tungen ist kostenlos. «Man kann also getrost mehrmals kommen, auch von auswärts», sagt Stiefel. Auch das sei ganz im Sinne der Reformation, sagt Pfarrer Zehnder: «Auch vor 500 Jahren zogen die Veränderungen in der Zürcher Kirche viele auswärtige In­ter­essierte an.» (Zürcher Unterländer)