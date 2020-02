Eine musikalische Wundertüte geht ihren Weg

Etwas verhalten sind die Zuschauer noch. Was genau wollen die sechs Männer, die da spielend wie die Bremer Stadtmusikanten die Treppe zum Bücheler-Saal hochkommen und das Publikum dann gleich zum Mitklatschen, ja Mittanzen auffordern? Das kann ja heiter werden... Und wozu ist der gedeckte Tisch in der Mitte der Bühne?

Die Neugier ist geweckt, auch durch das erste Stück: Es klingt ein bisschen nach Volksmusik, ja, aber schlanker und flinker als ein Ländler. Und der Zwischenteil erinnert an das Zwischenspiel in einem Popsong, bevor die anfängliche Melodie wiederaufgenommen wird.

Die Begrüssung bringt dann Klarheit. Die Herren nennen sich Schäbyschigg, und der Name beschreibt deren Musik sehr gut: neu, aber mit alten Elementen, selbst gemacht und mit Kanten. Ein bescheidener Beschrieb für das, was folgen soll. Es scheint, als hätten sie die schönsten Elemente der Volksmusik – die Übergänge, die tragenden Melodien, das Lüpfige – ausgeschnitten und mit anderen Einflüssen musikalisch verwebt: Da ist etwas Dixieland-Jazz, da hat es ungerade Taktarten und Melodien aus der Balkanmusik, und die Spannungsbögen der Songs erinnern an Pop und Rock. Es bleibt definitiv keine Zeit zum Schunkeln, im Gegenteil: Kaum hat sich die Melodie oder der Rhythmus etabliert, folgt eine neue Überraschung. Das rund einstündige Konzert im Bücheler-Haus vergeht so wie im Flug.

«Wir sollten mehr Konzerte in diese Richtung veranstalten.»

Felix Koster, Szene Kloten

Organisiert hat das Konzert der Kulturverein Szene Kloten. Er veranstaltet rund 40Konzerte imJahr, allerdings sind die wenigsten vergleichbar mit jenem von Schäbyschigg. «Es war durchaus ein Experiment», sagt Felix Koster vom Szene-Verein. Das Echo sei sehr positiv ausgefallen. «Wir sollten mehr Konzerte in diese Richtung veranstalten.»

Die Bandmitglieder stammen aus verschiedenen Regionen der Schweiz, haben aber eine Verbindung zu Kloten: Der Trompeter Fabian Jud ist Dirigent der Klotener Stadtmusik.

Aufschnitt und Bier für die Tanzjury

Im Laufe des Konzertes lüftet sich dann auch das Geheimnis um den gedeckten Tisch auf der Bühne: Fünf ausgewählte Zuschauer dürfen daran Platz nehmen und sich bedienen. Ihr Job? Sie küren den besten Tänzer im Saal. Denn tatsächlich, das Publikum tanzt. Und singt mit, als Toby Zwyer vom Euphonium zum Akkordeon wechselt und das bekannte Urner Lied «Zoogä-n-am-Boogä» anstimmt, gefolgt von Mani Matters «Hemmige». Es sind die beiden einzigen Stücke im Programm, die nicht Eigenkompositionen sind.

«Wir wissen selber nicht genau, wo wir uns musikalisch verorten sollen», sagt Fabian Jud. Das macht nichts, denn sie scheinen sowieso nie lange am selben Ort zu bleiben, das gilt auch für das Konzert in Kloten. Eine sehr grosszügige Zugabe noch, und dann ist fertig. Die Wurst auf dem Tisch ist sowieso schon lange aufgegessen.