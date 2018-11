Eine schillernde Persönlichkeit

Die gut gelaunte Inge Ginsberg kam in Begleitung ihrer Tochter Marion Kollmann, der Fotografin Vera Markus und der Journalistin Paula Lanfranconi ins Café Rorboz. Die Aufmerksamkeit, die alleine ihr galt, genoss sie sichtlich, sie versprühte Charme und Lebensfreude pur. Dann verdunkelte sich am Freitagabend der Saal mit den über siebzig Besuchern und die einstündige Reise ins Leben der Inge Ginsberg, eines jüdischen Kindes aus der wohlhabenden Wiener Bürgerlichkeit, begann.

Aktuelle Farbfotos wechselten mit historischen Aufnahmen in Schwarz -Weiss.Die Lage in Europa änderte das Leben der jüdischen Familie dramatisch. Jahrelang mussten sie sich im Wiener Untergrund vor den Nationalsozialisten verstecken. Jede Nacht an einem anderen Ort verbringen, auf Gedeih und Verderb ihren Gewährsleuten ausgeliefert. «Oft teilte man uns nur einen Strassennamen mit. In welcher Wohnung wir Unterschlupf finden würden, mussten wir selber herausfinden, um niemanden in Gefahr zu bringen», berichtete Ginsberg.

Der Vater wurde ins KZ Dachau eingewiesen und war später an Bord der St. Louis auf der Irrfahrt nach Kuba. 1942 flüchtete sie mit ihrer Mutter und dem Bruder zu Fuss über die Berge in die Schweiz und so existieren aus Inges Jugend keine Fotos.

Nach Hollywood und zurück

In Adliswil fanden sie Zuflucht in einem Auffanglager. Die Flüchtlinge organisierten sich, unterrichteten die Kinder und arbeiteten. Ein Grundsatz, den die alte Dame zeit ihres Lebens beherzigte: Arbeite und lerne! Danach kam sie nach Lugano, wo ihr eine Stelle als Haushälterin in einer Villa angeboten wurde. Das Haus gehörte dem amerikanischen Geheimdienst und die Haushälterin wurde aktiv in den Schmuggel von Waffen und Informationen an die Partisanen über die Grenze nach Italien einbezogen. Auch diese risikoreiche Aufgabe nahm sie an, im Bewusstsein, das Richtige zu tun.

Nach dem Ende des Krieges heiratete sie ihren ersten Ehemann Otto Kollmann, mit dem sie Tochter Marion bekam. Das Paar komponierte und textete und es schuf erfolgreiche Lieder – unter anderem für Vico Torriani und, als sie in Hollywood ihr Glück versuchten, auch für Dean Martin. Doch das Ehepaar hielt es dort nicht lange aus.

«In Hollywood dreht sich alles um Sein und Schein. Das war nichts für uns, wir kehrten wieder in die Schweiz zurück», erzählte Ginsberg ohne Bedauern. In den 60er-Jahren lernte Inge Ginsberg in Israel ihren zweiten Mann kennen. Mit 50 Jahren verliess sie ihn und lebte fortan in Quito (Ecuador) mit dem dritten Ehemann. Sie war wieder in einem luxuriösen Leben angekommen, ohne jemals zu vergessen, woher sie kam. Dem Publikum kam ihr Leben wie ein rasanter Ritt vor.

Bemerkenswert an Ginsbergs Weg war, dass sie die Chancen und Gelegenheiten, die sich boten, jeweils unerschrocken annahm. Im anschliessenden Gespräch mit Paula Lanfranconi betonte Ginsberg: «Ich habe Wunder über Wunder erlebt.» Noch heute hat Inge Ginsberg Wohnungen in Zürich, Tel Aviv und New York. «Wenn es mir irgendwo nicht mehr gefällt, reise ich weiter in ein anderes Zuhause», erklärte sie.

Ausgezeichnete Fotoschau

Am Freitag wurde lediglich ein Bruchteil von Inge Ginsbergs Leben erzählt. Sie habe fest vor, das biblische Alter von 120 Jahren zu erreichen, erklärte sie. Ein grosses Verdienst an der kurzweiligen Erzählung des vielschichtigen Lebens kam der Zürcher Fotografin Vera Markus zu. Sie gestaltete die Fotoschau.

Die einfühlsamen Aufnahmen porträtierten Inge Ginsberg als lebensfrohe Dame mit Katze in Zürich, als eine Zeitzeugin, herzlich lächelnd, immer auf dem Sprung ins nächste Abenteuer. Dafür wird die Fotografin im Dezember mit dem Omanut-Zwillenberg-Förderpreis ausgezeichnet.

(Zürcher Unterländer)