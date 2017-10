Eine urkomische Tragödie

Die Szenerie lässt schon einiges erahnen: ein schmuddliges, kleines Zimmer in einer billigen Absteige irgendwo in London. Die beiden gut 50 Jahre alten Freunde Ted (Peter Niklaus Steiner) und Morrie (Kamil Krej?í), die sich seit ihrer Zeit im Waisenhaus kennen, haben sich nun getroffen, um Teds Projekt in die Gänge zu bringen. Dieser will seinen Job als Fuhrpark-Manager aufgeben und in Peru eine selig machende Kommune gründen für «ein ganzheitlich glückliches Leben».

«Wenn man eine neue Küche hat, dann freut man sich nur, wenn man in der Küche ist», führt Ted als Erklärung auf, warum die Menschen in Europa kein ganzheitlich glückliches Leben führen. «Die meisten Leute mögen keine Sekten», ist der scharfe Senf, den Morrie zu Teds Plänen gibt.

«Blödes Herumstehen»

Das Zwei-Personen-Stück wird durchgehend getragen von aberwitzigen, lustigen, bei näherer Betrachtung aber tiefgründigen Dialogen. Unverkennbar ist dabei immer wieder der trockene britische Humor. Da erklärt Ted, wie seine Kommune funktionieren soll. Er spricht von der «klassischen Konditionierung gegenüber der operanden Konditionierung» und bemüht den Pawlowschen Hund: «Konstruktives Verhalten wird in der Kommune belohnt, blödes Herumstehen bestraft.»

Zurück zur Geschichte. Das Paradies in Peru hat einen Nachteil: es kostet Geld. Deshalb soll Morrie mit seiner alten Kassetten-Videokamera Teds ausgedehnte Rede, das «Manifest» für eine bessere Gesellschaftsform, filmen. Der Film kann dann im Internet für 29 Pfund 90 heruntergeladen werden. 1000 Leute sollen so die Reise und den Aufbau der Kommune finanzieren. Soweit der Plan…

«In allen Gewichtsklassen»

Ted ist hypernervös, gestresst und reagiert immer wieder verbal aggressiv. Es sei ja schliesslich nicht einfach, vor dem Millionenpublikum im Internet zu reden, entschuldigt er sich. Dass komplett andere Gründe hinter seinem Verhalten stecken, erfährt der Zuschauer erst später. Auch die Gründe, warum seine Kreditkarten für das Bezahlen des Zimmers nicht funktionieren.

Derweil beeindruckt Morrie, der es immerhin zum selbständigen Coiffeur gebracht hat, mit seinen skurrilen Geschichten, die er offenbar schon 1000 Mal erzählt hat, wie Ted entnervt dazwischen wirft. Morrie lässt sich aber nicht beirren: «Mein alter Herr war der einzige Boxer, der in England in allen Gewichtsklassen gekämpft hat», erzählt er. Leider sei sein «alter Herr» bei einem Unfall in einem Sägewerk ums Leben gekommen. «Ein Scheiss-Unglück», bemerkt Morrie. Seine Mutter sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. «Es war also ein ganz natürlicher Tod.» Und dann ist da noch die Geschichte um die Reise eines Obdachlosen ins Jenseits…

Die Bausteine des Stücks

Morrie gibt sich gerne als den grossen Frauenheld. Wie das Zimmer sind auch Geschichten dess scheinbaren Sex-Protzesmanchmal etwas schmuddlig. Die Zweifel an der Wahrheit seiner Erzählungen wachsen jedoch schneller als Haare. Auch Bill Gates sei einmal – damals noch unbekannt – in seinem Coiffeursalon gewesen. Er, Morrie, habe dem jungen Mann geraten, das Internet zu erfinden. Damit lasse sich Geld machen. «Aber das Internet wurde nicht von ihm erfunden», erwidert Ted, «Bill Gates hat Apple erfunden», belehrt er seinen Freund, sehr zum Amusement in den vollen Publikumsreihen.

Die sich wie zufällig ergebenden Dialoge, das wie beiläufige Geplapper der beiden Freunde sind letzten Endes die Bausteine der schwarzen Komödie, die auf der Kaiserbühne als Deutsche Erstaufführung gespielt wird. Sie sorgen für viel Heiterkeit im Kellertheater, machen aber nach und nach auch immer mehr Sinn. Ohne den Ausgang der Geschichte verraten zu wollen: Nach Peru wird Ted noch lange nicht reisen…

Trauriges lustig erzählt

Der britische Autor Richard Bean, hat mit diesem und weiteren Stücken bereits grosse Erfolge gefeiert. «Utopia» («The Mentalists») wurde im Jahr 2002 erstmals in London aufgeführt. «Ich will Tragödien mit Komik erzählen», sagte Bean in einem Interview. Und genau das geschah am Freitag, dem 13., auf der Kaiserbühne zu Kaiserstuhl.



«Utopia», die schwarze Komödie von Richard Bean, wird bis Jahresende noch 18 Mal auf der Kaiserbühne gespielt. Aufführungstermine, -zeiten, Tickets und weitere Infos sind auf www.kaiserbuehne.ch erhältlich. (Zürcher Unterländer)