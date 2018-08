Einlochen für den Hockey-Nachwuchs

«Golf ist der grösste Spass, den man mit angezogenen Hosen haben kann.» Mit diesem Zitat des amerikanischen Profigolfers Lee Trevino werden die Golfer in der Unterführung vom Parkplatz zum Golfplatz begrüsst und motiviert. So auch am Montag, als sich rund 140 Prominente aus Sport, Wirtschaft und Medien zum Wohltätigkeitsturnier zugunsten des Eishockey-Nachwuchses engagierten. Mit dem Erlös sollen den jungen Sportlern zum Beispiel Ausrüstungen oder Trainingslager finanziert werden.

Die Initiantin Sandra Smit aus Hüttikon erklärte das Prinzip folgendermassen: «Der Golf-Hockey-Final ist ein Finalturnier aus den regionalen Hockey-Golf-Turnieren. Die besten Spieler der regionalen Golfturniere können sich für den Golf-Hockey-Final qualifizieren. Zusammen mit den Hockeyspielern aus den Teams und weiteren Qualifizierten kämpfen sie um Punkte, um so den Sommertitel ‹Best Golf Hockey Team› zu beanspruchen.» Auf diese Weise verbinde sich der Wintersport Eishockey mit dem Sommersport Golf.

Entspannt spielen,kein Dresscode

Auf der 18-Loch-Anlage verteilten sich die Athleten, die gestaffelt ins Turnier starteten. Angenehm war die entspannte Atmosphäre, es herrschte kein Dresscode, leichte Kleidung war an diesem Tag gefragt. Die meisten der Promis machten zum wiederholten Male mit, so wie die ehemalige Miss Schweiz Jennifer Ann Gerber. Die Mutter zweier Kinder im Alter von zwei Jahren und sieben Monaten war in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr oft auf dem Golfplatz anzutreffen.

Nach den ersten Schlägen war sie positiv überrascht, sie hatte es nicht verlernt. «Ich freue mich, dass mir die meisten Schläge gelingen», sagte die heutige Moderatorin. Gerber behagte die entspannte Atmosphäre. «Golf ist ein entspannender Sport, das schätze ich sehr», sagte sie, während sie elegant unter dem mitgebrachten Sonnenschirm zum nächsten Loch schritt. Ausserdem ist es für die passionierte Golferin wichtig, den sportlichen Nachwuchs zu fördern.

«Ich freue mich, dass mir die meisten Schläge gelingen.»



Jennifer Ann Gerber,

ehemalige Miss Schweiz

Unterwegs waren auch Ronnie Rüeger, der in der National League A unter anderem für die Kloten Flyers und den EV Zug das Tor hütete, sowie der ehemalige Spitzenkunstturner Donghua Li.

Für die Spielleitung auf der rund 72 Hektaren grossen Anlage war der Ranger Alfredo Cavallasca zuständig. Mit seinem elektrisch betriebenen Fahrzeug düste er über den Park, verteilte Getränke und sorgte für den reibungslosen Spielverlauf. Das eisgekühlte Wasser bot willkommene Erfrischung bei der weit über 30 Grad liegenden Bruthitze.

Team des ZSC zum sechsten Mal Sieger

Das Team mit Sandra Smit aus Hüttikon stellte ein abwechslungsreiches Programm zusammen. So begann der Tag mit einem von Smit durchgeführten Mental-Coaching. Anschliessend spielte jedes Team um eine möglichst hohe Punktzahl. Der Charity-Event wurde mit einer Tombola und einem festlichen Dinner abgerundet. Sandra Smit zog eine positive Schlussbilanz: «Die Stimmung war entspannt, die Zusammenarbeit mit Sponsoren und Partnern klappte hervorragend.»

Bereits zum sechsten Mal durfte sich das Team vom ZSC zum Sieger küren lassen, was gleichbedeutend ist mit rund 32 000 Franken für die Nachwuchsförderung. Der Zweitligist EHC Kloten belegte den vierten Rang. (Zürcher Unterländer)