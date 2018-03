Einwohner beleben das Naturzentrum Neeracherried

Das Neeracherried-Naturzentrum, das bereits seit 19 Jahren besteht, hat sich in seinen Sonderausstellungen schon immer modernster Technik bedient, um den Besucherinnen und Besuchern bleibende Naturerlebnisse zu ermöglichen. Vielen dürften zum Beispiel die beiden Vogelflugsimulatoren noch in eindrücklicher Erinnerung geblieben sein, die in den Jahren 2014 und 2015 auf Begeisterung stiessen. Auch diverse Naturfilme, mehrheitlich im Neeracherried und zum Teil mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gedreht, erwiesen und erweisen sich als Publikumsmagnete. Ein Teil davon wird im Vorführraum nach wie vor gezeigt.

Naturerlebnisse im Ried

Filme und Fotos bilden auch den Schwerpunkt der Sonderausstellung, die am kommenden Samstag eröffnet wird. Im Zentrum stehen rund 250 Naturfotos, die von über 20 Besucherinnen und Besuchern des Neeracherrieds aufgenommen wurden. Das Spektrum reicht von eindrücklichen Landschaftsaufnahmen bis zu verblüffenden Makro-Bildern.

In den dazugehörigen Videostationen erzählen die interviewten Urheber der Fotos und weitere Einwohnerinnen und Einwohner nahegelegener Gemeinden, was sie im Neeracherried so alles erlebt haben – daher der Ausstellungsname «Erlebnisreich Neeracherried». So schildern beispielsweise die Landwirte Walter Moor und Thomas Volkart aus Niederglatt ihre Erlebnisse bei der Riedpflege. Edith und Hans Senn aus Riedt erzählen von ihren regelmässigen Besuchen beim Storchenpaar, das seit Jahren beim grossen Verkehrskreisel brütet. Nebst den an Ausstellungsgestellen gezeigten Bildern sind in Schubladen zahlreiche weitere Fotos der Ausstellerinnen und Aussteller enthalten.

Besucher zeigen ihre Werke

Die Ausstellung ist jedoch alles andere als statisch: So können Besucherinnen und Besucher selber aktiv am Ausbau der Exposition mitwirken. Es besteht die Möglichkeit, die eigenen Fotos vor Ort auszudrucken und an den dafür vorgesehenen Wänden zu präsentieren. Zudem steht eine Fotobox für Selfies bereit.

Schulklassen bietet das Naturzentrum einen Workshop an. Dabei können sich die Schülerinnen und Schüler als Naturreporter betätigen. Die Nachbearbeitung erledigen die Klassen im Schulzimmer und das Produkt – eine Doppelseite im Zeitungsstil – wird danach im Naturzentrum an die Wand gehängt.

Im Erdgeschoss des Zentrums am Rand des Neeracherrieds ist ein Jahreskalender eingerichtet, der «zeigt, was so alles übers Jahr im Neeracherried läuft», erklärt Stefan Heller, der Leiter des BirdLife-Naturzentrums. Dieser interaktive Teil der Ausstellung ist im Tagebuchstil gestaltet.

Beobachtungstipps online

Das Tier oder die Pflanze der Woche sowie eine Ausstellungsecke zum Wanderfalken, dem Vogel des Jahres 2018, ergänzen das «Erlebnisreich Neeracherried». Die Beobachtungstipps, die bereits bisher im Zentrum angeboten wurden, werden auch auf Facebook publiziert. (Zürcher Unterländer)