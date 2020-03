Einzelinitiative für ein Kinderhospitz

Unheilbar kranke Kinder werden in der Schweiz zumeist in den Kinderspitälern oder zuhause mit Hilfe der Spitex gepflegt – oftmals bis zum Tod. Doch diese Kinder und deren Familien haben andere Bedürfnisse, als das Personal in den Spitälern und bei der Spitex bieten kann, ist der Neeracher Jungpolitiker Nick Glättli (SP) überzeugt. Der Zeitdruck dort sei enorm gross. «Darum können die Pflegenden trotz ihres grossen Einsatzes nicht auf alle Bedürfnisse der Kinder eingehen», sagt Glättli.

Es wäre schweizweit das erste

Dass in der ganzen Schweiz noch kein Hospitz besteht, das betroffenen Kindern und Jugendlichen eine bedürfnisgerechte Gesundheitsversorgung und schlussendlich einen würdevollen Tod ermöglicht, hat Glättli zum Handeln bewogen. Am Dienstagmorgen hat er eine Einzelinitiative für ein erstes Schweizer Kinderhospitz eingereicht. Der Antrag an den Kantonsrat lautet: «Der Kanton schafft ein Kinderhospiz, dessen Aufgaben die palliative Begleitung und Pflege von unheilbar kranken Kindern mit kurzer Lebenserwartung und deren Familien sind. Das Kinderhospiz richtet sich nach den nationalen Richtlinien für Palliative Care.»

Zivi auf der Palliativstation

Was bewegt den 20-jährigen Neeracher, der Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert, sich für ein Kinderhospitz einzusetzen? Glättli hat während sechs Monaten als Zivildienstleistender auf der Akkutgeriatrie und der Palliativstation im Stadtspital Waid gearbeitet und sich dort intensiv mit schwerkranken Menschen beschäftigt. «Ich habe erlebt, welche unglaubliche Arbeit die Ärztinnen und Ärzte und besonders das Pflegepersonal tagtäglich leisten.»

Den Kanton Zürich mit dem Universitäts-Kinderspital Zürich und der Kinderrehabilitationsklinik sieht Glättli als idealen Standort für ein Kinderhospitz. «Der Kanton würde so eine Vorreiterrolle einnehmen und die Notwendigkeit einer palliativen Kinderbetreuung anerkennen. Das wäre eine sinnvolle Weiterentwicklung der bisherigen Politik der Kindermedizin.» Ob die Intitiative jemals zur Umsetzung gelangt, ist ungewiss. Damit das Anliegen im Kantonsrat behandelt wird, braucht es 60 Stimmen im Rat. Diese seien ihm zugesagt.

Nick Glättli (SP), Neerach