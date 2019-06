Einzigartige Kunst von einzigartigen Menschen

Gut ein Dutzend Männer und Frauen sitzt am frühen Donnerstagabend im Clubraum des Insieme-Zwirniträffs an der Neugutstrasse 14 in Glattbrugg. Der Treffpunkt für Menschen mit einer geistigen Behinderung wurde vor 45 Jahren von der Elternvereinigung Insieme ins Leben gerufen. Angeboten werden Kurse, Events und betreute Ferien.

Während die einen sich gut verständigen können und kontaktfreudig sind, sitzen andere still am Tisch und scheinen die Aussenwelt nicht gross wahrzunehmen. Gemeinsam aber teilen sie die Vorfreude auf die Vernissage ihrer Ausstellung, welche morgen Donnerstag, 26. Juni, von 17 bis 20 Uhr stattfindet. «Heute malen die einen ihre Bilder fertig. Diejenigen, die ihre Arbeit beendet haben, wählen frei, was sie machen möchten», erklärt Co-Kursleiterin Julia Kuster das Programm des Abends.

Grosses Bedürfnis

Die meisten Besucher des Zwirnträffs arbeiten tagsüber in geschützten Werkstätten und erhalten im Kurs «Kreatives Gestalten und Malatelier» die Gelegenheit, schöpferisch tätig zu sein. Und das Bedürfnis ist gross: Der Kurs ist fast permanent ausgebucht. Er ist so strukturiert, dass die Teilnehmenden abwechslungsweise im Malatelier frei malen und zeichnen und im Gestaltungsraum im Untergeschoss unter Anleitung etwas kreieren. «Ich stelle eine gewisse Selbstverständlichkeit und grosse Spontaneität fest», beschreibt Julia Kuster das künstlerische Schaffen ihrer Schützlinge. Viele würden einen ganz eigenen Malstil entwickeln und diesen konsequent durchziehen, ergänzt Colette Kinzler.

Willi Ermel kann sich schon gar nicht mehr erinnern, wie lange er im Zwirniträff malt. Der 85-Jährige lebt in einer Institution in Zürich-Schwamendingen. Er ist stolz darauf, dass sein mit Wachskreide gezeichnetes Bild die Einladungskarte für die Ausstellung ziert. Dass er nun auch noch von der Fotografin für einen Zeitungsbericht abgelichtet wird, bringt ihn in Hochstimmung. An diesem Abend darf er selber bestimmen, was er malen möchte, denn seine Werke für die Ausstellung sind schon fertig. Im Untergeschoss sind zur gleichen Zeit die anderen Künstlerinnen und Künstler damit beschäftigt, ihren Gemälden den letzten Schliff zu geben. Yvonne Rickenmann aus Wallisellen trägt mit dem Pinsel hellrosa Kringel auf ihr fast fertiges Bild auf. Immer wieder betrachtet sie es kritisch zusammen mit Co-Kursleiterin Colette Kinzler.

Ausstellung ist Dauerthema

Dass sie nervös sind in Anbetracht der Vernissage, will niemand so recht zugeben. Doch Julia Kuster weiss: «Die Ausstellung ist seit Monaten ein Dauerthema unter den Kursteilnehmenden.» Es sei schön, mit ihnen diese Freude teilen zu dürfen. Normalerweise würden die Bilder nur untereinander begutachtet und diskutiert. Doch da nun endlich das neue Bilder-Aufhängesystem für den Clubraum angeschafft worden ist, bietet es sich an, die Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die an der Ausstellung gezeigten Werke – Bilder und Specksteinskulpturen – gibt es auch zu kaufen. Der Erlös kommt dem Insieme-Zwirniträff zugute. Unter anderem in Form eines Pizzaessens am Abschlussabend. Die Vorfreude darauf ist bei den Künstlerinnen und Künstlern fast ebenso gross wie diejenige auf die Vernissage. (Zürcher Unterländer)