Einziger Unterländer Skilift erhält Gnadenfrist

Die Skisaison steht kurz bevor. Ob dies auch fürs Zürcher Unterland gilt, ist nicht mehr so sicher wie einst, als der einzige Skilift der Flughafenregion bis zu 54 Betriebstage pro Saison aufwies. Während die Skiprofis bereits vor einer Woche bei prächtigen Verhältnissen auf einem Tiroler Gletscher das erste Weltcuprennen dieses Winters bestritten, kann sich Skiliftbetreiber Willi Lanz aus Regensberg getrost noch etwas Zeit lassen mit dem Saisonstart.

Lange war unklar, ob er überhaupt noch weitermachen würde oder nicht. Denn der hauptberuflich als Landwirt tätige Senior betreibt den Skilift von Regensberg quasi als Hobby. Für den mittlerweile 82-jährigen Lanz stellen das Anbringen der T-Bügel am Zugseil und der Aufbau der Talstation mit dem Kassenhäuschen, sowie das Anschliessen des Elektromotors eine nicht zu unterschätzende körperliche Herausforderung dar. Die Routine, das Wissen und vor allem der Ehrgeiz sind nach wie vor vorhanden, um mit dem Skilift bereit zu sein, wenn der Winter es auch ist. «Ich werde es nochmals tun», sagt Lanz. Dank seinem Enthusiasmus und einer mutigen Investition von rund 100000 Franken hat das Zürcher Unterland seit 1969 ein eigenes Kleinstskigebiet mit echtem Bügellift.

Oft kalt, aber schneefrei

Doch das mit den passenden Verhältnissen war schon früher nicht immer so sicher und ist heute umso mehr eine ungewisse Sache. Vor allem, weil sich das betreffende «Skigebiet» lediglich auf 580 bis 630 Metern über Meer befindet. Die schneereichen Winter kamen schon früher nicht immer zuverlässig. Aber wohl öfter. Die besten Jahre habe der Skilift in den Siebzigern und Achtzigern gehabt, erinnert sich der rüstige Senior. Oft sei der Bügellift die beste Kuh im Stall gewesen. Sprich: Die Investition hat sich längst ausgezahlt und ist amortisiert.

In den letzten Jahren ist es merklich schlechter gelaufen. Kalt wäre es am knapp 300 Meter langen Hang, der sich gegen Nordosten richtet, zwar oft genug gewesen. Doch dann fehlten auch an dieser leicht erhöhten Lage in Regensberg meistens die Niederschläge. Und wenn es mal Schnee gab, dann oft nicht genug oder es wurde zu schnell wieder grün am Buck – so heisst die Erhebung beim Erlenhof, wo Lanz bis heute wohnt und arbeitet.

Auf Hilfe angewiesen

Zwar hatte der vergangene Winter wieder einzelne weisse Tage gebracht. Aber für den Unterländer Skiliftbetreiber war es eine Saison zum vergessen. Genauer gesagt: es gab keine Skisaison. Lanz‘ Skilift lief nämlich 2018/19 an keinem einzigen Tag. Nie hatte es 20 Zentimeter – und damit genügend – Schnee, der sich zu einer Piste hätte walzen lassen, um einen Skibetrieb zu gewährleisten. Auch im Winter davor – 2017/18 lief der Skilift an der Lägern keinen einzigen Tag. Letztmals in Betrieb war der Bügellift Mitte Januar 2017, für vier Tage. Sobald der Skilift läuft, wirft er auch immer gleich einige Franken für den Betreiber ab. Aber stets bereit zu sein, auch wenn nicht klar ist, ob es in einer Saison überhaupt Einnahmen gibt, stellt ein finanzielles Risiko dar. Lanz muss pro Jahr rund 1500 Franken aufwerfen, damit der Skilift überhaupt startklar ist.

«Wenn es keinen Schnee mehr gibt, kann man den Skilift meinetwegen abbrechen.»Willi Lanz

Weil aber nur alle zwei Jahre ein Kontrolleur auftaucht und die Bewilligung vom letzten Mal auch noch für die kommende Saison gilt, will Lanz weitermachen. «Ich habe schon viel gratis gearbeitet», sagt er und gibt sich motiviert. Obschon er einräumt, dass es ihm danach wohl nicht mehr möglich sei, den Lift weiterzubetreiben. Schon jetzt ist er beim Bügel montieren auf Hilfe angewiesen. Aus Regensberg hätten sich aber schon Leute bei ihm gemeldet, die ihm zur Hand gehen wollen. Doch wenn immer möglich will der Senior die Fäden in den eigenen Fingern behalten. Man spürt: der Skilift ist sein Ding. Zudem möchte er die Aktivitäten auf seinem Land gern so lenken, wie er es für richtig hält. Vor einem Jahr kündigte er an: «Wenn es keinen Schnee mehr gibt, kann man den Skilift meinetwegen abbrechen.» Es wäre das Ende des sporadischen Skispasses im Kleinstskigebiet Regensberg.

Drei Buchser wären bereit

Die Hoffnungen, der betriebsfähige Skilift möge noch ein paar Jahre stehen bleibt, sind intakt. An der Bergstation des Skilifts betreibt eine Gruppe junger Männer aus Buchs eine Skibar in einem Baucontainer. Massgeblich beteiligt ist Thomas Langmeier, der zusammen mit seinem Bruder und einem Cousin seit sieben Jahren für ein kleines Gastroangebot vor Ort sorgt. Die schneearmen Winter hatten zuletzt auch ihr Geschäft getrübt. Letzte Saison öffneten sie ihre Bar gerade mal an zwei Wochenenden. Auch ohne Skiliftbetrieb mussten sie nichts drauflegen. Wenn der Skilift läuft, dann läuft es auch bei ihnen noch viel besser. Interesse an einer Übernahme des Liftbetriebs sei grundsätzlich schon vorhanden, meint Langmeier. «Wir sind da, so lange der Skilift noch steht und wären auch bereit etwas dafür zu tun.» Wie das in Zukunft genau organisiert werden könnte – ob mit einem Skiliftverein oder in anderer Form – das sei bislang allerdings nicht besprochen worden. «Wir würden das hinkriegen», gibt sich Langmeier zuversichtlich.