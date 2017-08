Eklat im FC Rafzerfeld: Erfolgstrainer wirft das Handtuch

Eigentlich sind es banale Gründe, weshalb sich ein paar routinierte Spieler des FC Rafzerfeld imUmfeld ihres Klubs beschwerten. Sieben Akteure des Erfolgsteams der vergangenen Saison verliessen während der Sommerpause die Mannschaft. Drei wechselten zu den Senioren, einer hörte berufsbedingt auf und drei absol­vieren während der aktuellen Vorrunde die Rekrutenschule. Hauptsächlich die Abgänge veranlassten Trainer Gianluca Pasanisi, acht neue Spieler zu verpflichten. «Alle neuen Spieler hätten ihren Mitgliederbeitrag selber bezahlt, sie hatten auch sonst absolut keine Privilegien, obwohl sie von relativ weit weg, die meisten aus Winterthur, nach Rafz ins Training kamen», erörtert der Coach. Der Trainerergänzt: «Natürlich zogen ich und mein Staff in Erwägung,weiter gute Junioren ins Fanionteam nachzuziehen, so wie wir es in der Saison 2016/17 bereits gemacht haben. Aber wir dürfen in der 2. Liga keine jungen Akteure verheizen. Und weil wir der grossen Zweitligagruppe mit 15 Teams zugeordnet worden und im Cup noch mit dabei sind, brauchen wir ein Kader von rund 20 Spielern, was in der 2. Liga ein eher knappes Kader ist.» Der Coach glaubt auch, dass kein Stammspieler der vergangenen Saison seinen Platz vollumfänglich verloren hätte. Aber, sagt er: «Wenn man aufsteigt, dann braucht es drei, vier Verstärkungen.»

Alteingesessene gegen Neue

Die Kritik an der Verpflichtung von auswärtigen Spielern war jedoch nur einer der Gründe, weshalb Pasanisi vorgestern Donnerstagabend den Rücktritt eingereicht hat. Zwei Tage zuvor hat es im Verein bereits einen bedeutenden Wechsel gegeben. Nach Unstimmigkeiten in der Vereinsführung bot Präsident Toni Chiauzzi dem Vorstand an der letzten Vorstandssitzung vom Dienstag, 22. August, seinen Rücktritt an – der Vorstand stimmte diesem zu. Der umgängliche Pasanisi hatte zu Chiauzzi einen guten Draht. «Ich habe diesen Abgang bedauert», gesteht der Trainer unumwunden. Auch andere Vorkommnisse gefielen dem Coach nicht. Ein Teil seiner Neuverpflichtungen fühlte sich von langjährigen Spielern im FC Rafzerfeld nicht gut aufgenommen und kam zum Teil nicht mehr zum Training. Oder einige verliessen gar den Verein wieder.

Der 40-jährige Fussballfachmann Pasanisi, der als Spieler in Bern in der 2. Liga interregional gespielt und in der Saison 2014/15 Räterschen als Trainer in die 3. Liga geführt hat, sah in seinem geschrumpften Kader zu wenig Qualität, um in der 2. Liga bestehen zu können. Deshalb gab der Coach, zusammen mit seiner Trainercrew, an der GV von vorgestern Donnerstag seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Der extrovertierte Pasanisi blieb den anwesenden Mitgliedern auch seine Begründung nicht schuldig. Aus seiner Sicht wurden die neuen auswärtigen Spieler nicht in den Verein integriert.

Weiterentwicklung in Rafz

Dem Cheftrainer, der auch in der Juniorenabteilung des Schweizer Rekordmeisters Grasshoppers gearbeitet hat, geht die Trennung in Rafz sehr nahe. «Wir wollten doch nur mit kleinen Veränderungen eine Truppe zusammenstellen, die in der 2. Liga bestehen kann.» Bei anderen Zweitligisten würden hohe Punkteprämien oder sonstige Beiträge bezahlt und habe es Spieler, die in Grossklubs hervorragend ausgebildet worden sind. Da müsse man dagegenhalten, begründet er seine Massnahmen.

Bereits in der 3. Liga ist Gianluca Pasanisi in Rafz durch seinen Fleiss und kreative Ideen aufgefallen. So hat er für sein Team mit Duschko Dundjerski einen Motivations- und Mentaltrainer engagiert, den er in Rafz kennen gelernt hat. Dundjerski hat in der Saison 2015/16 die Rafzerfelder D-Junioren trainiert. Pasanisi und sein Assistent Marcos Rey, den er seit bereits 26 Jahren kennt, sind bei den Spielern gut angekommen. «Die Trainer sind kompetent und machen es gut. Sie können uns treffend auf den Gegner einstellen», berichtet Captain Stefan Spühler.

Heimdebüt morgen Sonntag

Nun bestreitet morgen Sonntag um 14 Uhr der erst 2003 gegründete Verein FC Rafzerfeld, hervorgegangen aus dem FC Hüntwangen und dem FC Rafz, erstmals in seiner 14-jährigen Vereinsgeschichte ein Heimspiel in der 2. Liga. Nur der Aufstiegstrainer fehlt. (Zürcher Unterländer)