Embracher Hallenbad nach Brand bis Ende Jahr geschlossen

Am Samstagnachmittag war es im Untergeschoss des Embracher Hallenbads Talegg zu einem Brand gekommen, für die umgehend evakuierten Badegäste hat keine Gefahr bestanden (Ausgabe von gestern). Für die Abklärung der Brandursache sowie für die genaue Einschätzung der Schadensumme bleibt die Anlage vorläufig zu. Laut der Gemeinde verursachte der Brand mit Ursprung im Technikbereich einen Sachschaden zwischen 100000 und 200000 Franken. Nach ersten Erkenntnissen löste ein Relais in einem Steuerschrank der Verteilzentrale den Brand aus. Sämtliche Kabel und Steuerschränke wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Brand in einem Relais in einem Steuerschrank löste gemäss ersten Erkenntnissen den Brand aus. Bild: Gemeinde Embrach

Die Abklärungen vor Ort werden andauern. Geschlossen ist die gesamte Anlage, also auch die übrigen Angebote wie Sauna und Bistro. Wann sich die Türen wieder öffnen werden, ist unklar. «Sicher nicht bis Ende Jahr», sagt Nicole Jung von der Abteilung Bevölkerungsdienste in Embrach. Je nachdem, welche Erkenntnisse man über das Schadenausmass und die nötigen Instandsetzungsarbeiten gewinnt, könne es auch länger dauern. Und sie fügt an: «Im Moment stinkt es da ziemlich extrem.» Gegenüber den Inhabern und Inhaberinnen von Jahresabonnementen will sich die Gemeinde grosszügig zeigen. So werden die Abonnemente um die Dauer der Schliessung verlängert. Die betroffenen Personen werden in den kommenden Tagen von der Gemeinde direkt angeschrieben.

Schwimmen im Trockenen

Von der aktuellen Schliessung betroffen sind nicht nur die einzelnen privaten Nutzer der Anlage, sondern auch Anbieter von Aquafitangeboten, der örtliche Schwimmclub, und nicht zuletzt viele Schulklassen des Embrachertals. So nutzen unter anderem an die 150 Schülerinnen und Schüler aus sieben ersten Oberstufenklassen die Badi für ihren Schwimmunterricht.

Die Feuerwehr musste bei ihrem Einsatz am Samstagnachmittag das Bad evakuieren. Bild: Gemeinde Embrach

Diese Stunden fallen nun aber nicht einfach ins Wasser, wie Schulleiter Michael Wyss ausführt. Nicht, weil man in ein anderes Schwimmbad ausweichen würde, sondern weil man die Schwimmlektionen ins Schulzimmer verlegt. «Unsere Schwimmlehrerin erarbeitet mit den Klassen jeweils das Jugendbrevet der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). Zu diesem Brevet gehört auch einiges an Theorie. Diesen Stoff holen wir in den nächsten zwei Wochen einfach vor.»