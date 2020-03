Embracher Hallenbad öffnet nach dreimonatiger Zwangspause wieder

Die Wasserratten im Embrachertal können sich freuen. Am kommenden Montag öffnet das Hallenbad der Badi Talegg nach über drei Monaten Zwangspause wieder für die Gäste. Ein Brand im Steuerschrank der Verteilzentrale setzte dem Embracher Badevergnügen am 23. November des letzten Jahres ein jähes Ende. Die Badegäste mussten aufgrund des Feuers evakuiert werden.

Nur ein paar Tage später folgte dann die ernüchternde Erkenntnis: So schnell wird das Hallenbad nicht wieder geöffnet. Durch die verbrannten Kabel breitete sich ein beissender Gestank in der Anlage aus und das Feuer zog die gesamte Strom- und Telekommunikationsversorgung in Mitleidenschaft. Sämtliche Kabel, welche in den Steuerraum führten, mussten ersetzt werden. Insgesamt handelt es sich dabei um fast neun Kilometer Kabel.

Ein Brand in einem Relais in einem Steuerschrank löste gemäss ersten Erkenntnissen den Brand aus. Bild: Gemeinde Embrach

Die Gemeinde nutzte die Zwangspause ausserdem, um die für den Sommer geplanten Revisionsarbeiten vorzuziehen. Gleichzeitig wurden in der Zeit Reinigungsarbeiten ausgeführt, welche während des Betriebs nicht möglich sind. So wurden sämtliche Leitungen entleert und gespült, sowie die Grundreinigung der Filter vorgenommen. Es erfolgte ebenfalls eine komplette Grundreinigung und Auffrischung des gesamten Hallenbades.

Keine feierliche Eröffnung

Eine Eröffnungsfeier wird am Montag nicht stattfinden. «Dazu bleibt gar keine Zeit, denn die ersten Schulklassen werden bereits erwartet», sagt Andrea Jaccard, stellvertretende Bereichsleiterin Sicherheit, Umwelt, Freizeit und Vermietung der Gemeinde Embrach.

Die Sekundarschule Embrach-Oberembrach-Lufingen, die Primarschule Embrach und die Schule Rorbas-Freienstein-Teufen mussten ihren Schwimmunterricht wegen des Brands in den letzten Wochen ausfallen lassen. Anfänglich wurden die Schwimmlektionen durch Theoriestunden ersetzt. Das war aber nicht während der ganzen Zeit möglich. Betroffen waren rund 150 Schülerinnen und Schüler.

Ebenfalls ins Wasser fielen sämtliche Aquafit-Kurse und die Trainings des örtlichen Schwimmclubs. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hallenbads wurden während des Betriebsunterbruchs einerseits für die Reinigungs- und Revisionsarbeiten, aber auch in anderen Bereichen der Gemeinde eingesetzt.

Jahresabos verlängert

Die Jahreskartenbesitzer entschädigt die Gemeinde Embrach, indem sie die Gültigkeit der Abos automatisch um die entsprechenden drei Monate der Schliessung verlängert. «Alle Inhaber von Jahresabonnementen wurden von der Gemeinde angeschrieben und über das Vorgehen informiert», erklärt Jaccard. .

Damit das Embracher Hallenbad bei einem ähnlichen Vorfall in Zukunft besser gewappnet ist, wurde im Zuge der Wiederinstandstellung auch die Brandschutzanlage überarbeitet. Die Gemeinde rechnet für die gesamten Arbeiten weiterhin mit Kosten von rund 200'000 Franken.