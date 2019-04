Endete das Date mit einer Vergewaltigung?

«Bist du auf der Suche nach neuen Leuten, netten Chats oder der grossen Liebe? Bei Badoo findest du garantiert, wonach du suchst!»: So wird die Dating-Plattform im App Store angepriesen. Der Staatsanwalt ist anderer Ansicht. Er sagte am Donnerstag am Bezirksgericht in Dielsdorf: «Bei Badoo handelt es sich um eine reine Sexplattform.»

Im Jahr 2016 lernte ein heute 28-jähriger Syrer über die Dating-App eine heute 32-jährige Schweizerin kennen. Bald darauf vereinbarten die beiden ein Treffen in einer Gemeinde im Bezirk Dielsdorf. Sie gingen spazieren. Was danach passierte sehen beide Betroffenen völlig anders. Klar ist: Es kam zum Geschlechtsverkehr. Die Frau sagt aber, sie sei vergewaltigt worden. Der Mann wiederum meint, sie habe ihn zum Sex gedrängt.

Stark geblutet

Der Staatsanwalt sagte in seinem Plädoyer: «Die Aussagen der Geschädigten sind plausibel.» So habe der Beschuldigte die Frau zu Boden gerissen, ihre Hosen ausgezogen und sei danach in sie eingedrungen. Die Geschädigte habe nach dem Geschlechtsverkehr stark aus der Vagina geblutet. «Die Wunde muss durch die Penetration entstanden sein.» Deshalb plädierte der Staatsanwalt auf einen Schuldspruch wegen Vergewaltigung. Der Syrer soll mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren bestraft werden und zudem zehn Jahre des Landes verwiesen werden.

Die Geschädigte ist leichtgradig geistig behindert. Genauer leidet sie an einer leichten Intelligenzminderung. Gemäss Geschädigtenvertreterin besitzt die 32-Jährige lediglich die Intelligenz eines 9- bis 12-jährigen Kindes. Diesen Umstand habe der Beschuldigte laut Anklage beim Treffen erkannt und habe gewusst, dass sich die Frau nicht gegen ihn wehren konnte. Die Geschädigtenvertreterin ist sicher: «Meine Mandantin suchte naiv, wie ein Kind halt ist, nach jemandem, der ihr gut tut.» Sie habe heute noch grosse Angst vor dem Beschuldigten. Deshalb fordert die Rechtsanwältin eine Genugtuung von 25000 Franken und Schadenersatz in der Höhe von 6600 Franken.

Beschuldigter wehrt sich

Auch der Staatsanwalt ist der Meinung, dass die Geschädigte auf Badoo nach einer Beziehung gesucht hat. «Sie war keine sexgierige Frau.» Das gehe aus ihren Chatverläufen hervor. Der Chat mit dem Beschuldigten wurde kurz nach dem Treffen gelöscht und konnte deshalb keine Beweise liefern. Der 28-jährige stritt den Vorwurf der Vergewaltigung aber vehement ab. «Ich hatte nicht die Absicht, Geschlechtsverkehr mit ihr zu haben. Ich wollte mit ihr lediglich einen Kaffee trinken.» Als er die Geschädigte gefragt hatte, ob sie einen Freund habe, hätte sie dies verneint. «Sie sagte zu mir, es würde weder ihr noch mir schaden, wenn wir Geschlechtsverkehr haben.» Und so hätten sie ein Plätzchen gesucht und dort die Hosen ausgezogen. Zum Schluss der Verhandlung sagte der Beschuldigte: «Ich wünschte mir, Sie würden mir glauben. Ich hab das nicht gemacht und kann mich darum auch nicht dafür entschuldigen.»

Über 80 Chats

Der Verteidiger zeichnete dann auch ein ganz anderes Bild der Beschuldigten. «Sie schrieb bei Badoo mit über 80 Männern gleichzeitig. Einige von ihnen hat sie auch getroffen.» Sie habe die Männer in den Chats über ihre sexuellen Vorlieben informiert und auch Vorschläge gemacht, was man bei einem allfälligen Treffen unternehmen könnte. «Auf mich wirkt sie nicht wie ein 9-jähriges Kind.» Der Verteidiger forderte daher einen Freispruch und den Verzicht auf eine Landesverweisung. «Eine solche wäre katastrophal für meinen Mandanten.»

Die II. Abteilung des Bezirksgerichts Dielsdorf wird das Urteil am Dienstag eröffnen. (Zürcher Unterländer)