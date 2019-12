Endgültiger Abschied vom Elternhaus

Das zweistöckige Einfamilienhaus an der Rietwiesenstrasse in Wallisellen steht zum Verkauf. Gebaut wurde es vor ungefähr hundert Jahren und war seitdem stets im Besitz der Familie Graf. Nach der Trennung von ihrem Ehemann verliess Jeannette Graf vor einem Jahr ihre eigenen vier Wände und liess das Zuhause in den Händen ihrer beiden Söhne.

Aus dem Familienhaus wurde eine Wohngemeinschaft, die den drei jungen Bewohnern erstmals die Möglichkeit bot, einen selbstständigen Haushalt mit Waschen, Kochen und Putzen zu führen. Marco Graf, Nick Wehrli und Florian Schmid – alle Anfang zwanzig – sind seit der Schulzeit miteinander befreundet, gehen von nun an jedoch getrennte Wege und ziehen im Januar aus dem Eigenheim.

Sachen sinnvoll loswerden

Auf die Frage, ob ihnen die Trennung von Haus, Habseligkeiten und WG-Kumpanen schwerfalle, lacht Marco Graf und antwortet: «Wir haben viele Erinnerungen an dieses Haus, aber schliesslich muss man auch den Nutzen dahinter sehen. Und meine Freunde werde ich ja immer noch regelmässig sehen.»

«Ich finde es grossartig, dass die drei Jungs die Initiative ergriffen und diesen Hausflohmarkt auf die Beine gestellt haben.»Jeanette Graf

Eine Auflösung der Wohngemeinschaft bringt viel Veränderung mit sich: Alte Möbel passen nicht in die neue Wohnung, oder der neue Ort verfügt nur über beschränkten Platz. Anstatt alle Möbel und Haushaltsgegenstände zu entsorgen, kam dem ehemaligen KV-Lehrling Nick Wehrli die Idee, einen öffentlichen Hausflohmarkt zu veranstalten. Er kümmerte sich um die beiden Inserate im «Walliseller», mit denen er Interessierte auf ihren Anlass aufmerksam machen wollte. Ebenfalls machte er Werbung auf Whatsapp, wo er seine Kontakte täglich an den bevorstehenden Event erinnerte.

«Schöne, aber auch schwierige Momente»: Jeannette Graf (Quelle: Sibylle Meier)

«Ein Hausflohmarkt eignet sich dazu, gebrauchte Sachen sinnvoll loszuwerden, einen Batzen zu verdienen und dabei gleichzeitig jemandem sogar noch Freude zu bereiten», meint er. Auch Jeanette Graf ist begeistert von dieser Idee und ergänzt: «Ich finde es grossartig, dass die drei Jungs die Initiative ergriffen und diesen Hausflohmarkt auf die Beine gestellt haben.»

Mehr Werbung vonnöten

Zum Verkauf stehen alle Gegenstände im Erdgeschoss: Möbel, Geschirr, vier Fernseher und vieles mehr wird von den Veranstaltern nicht mehr gebraucht. Wegen der wenigen Besucher haben sie bis jetzt zwar nicht viel abgeben können. «Es ist schade, dass nicht mehr Leute gekommen sind, aber ich würde den Hausflohmarkt trotzdem noch einmal organisieren und das nächste Mal mehr Werbung machen», sagt Marco Graf. Einen Rasenmäher, eine Holzsäge, Spiele, Dekoartikel und eigenhändig geschnitzte Holzskulpturen des Grossvaters fanden aber schon ein neues Zuhause.

Das Übriggebliebene werden die jungen Männer zum Verkauf ins Internet stellen, ins Brockenhaus oder zur Entsorgungsstätte bringen. «Wir hatten in diesem Haus viele schöne, aber auch schwierige Momente. Am heutigen Tag des Flohmarktes geht für unsere Familie eine Ära zu Ende», meint Mutter Jeannette.