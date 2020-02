Energie Opfikon baut einen Werkhof auf Rümlanger Boden

Die Energie Opfikon AG beschäftigt in ihrem Werkhof aktuell rund 15 Mitarbeitende und braucht mittelfristig einen neuen Standort. Denn der aktuelle Grundeigentümer – die Stadt Opfikon – hat den Mietvertrag nun definitiv per Ende 2021 gekündigt. «Das kommt nicht überraschend», sagt der Geschäftsleiter Richard Müller. Schon als er vor fünf Jahren sein Amt antrat, sei der Mietvertrag gekündigt, allerdings seither immer verlängert worden.

Nun muss deshalb ein Neubau her. Dafür hat die Aktiengesellschaft ein Stück Boden erworben – allerdings nicht in Opfikon selber, sondern im Industriegebiet der politischen Gemeinde Rümlang. «Es war schwierig, überhaupt ein Gebiet für den Werkhof zu finden, da das Gebiet Glattbrugg schon dicht bebaut ist und eine Fläche etwa im Glattpark finanziell nicht infrage kam», erklärt Müller. Deshalb habe er dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) das Bauland an der Industriestrasse abgekauft, das gleich an die Stadt Opfikon angrenzt.

«Kein Luxusbau»

Geplant ist ein länglicher Bau mit einer Werkstatt, einem Lager samt Lagerbühne, einer Einstellhalle und einem Sitzungszimmer mit Garderobe. Platz finden müssen diverse VW-Busse, ein Wagen mit einem kleinen Kran und verschiedene Kombis. «In der Planung denkt die Energie Opfikon AG langfristig. Wir haben den Flächenbedarf ermittelt und rund zehn Prozent aufgeschlagen, damit wir flexibel bleiben», so Müller. Ein Luxusbau sei es freilich nicht. «Das Ganze ist wahrlich spartanisch gehalten, aber das ist auch richtig so.»

Die Ausschreibung liegt im Rümlanger Gemeindehaus auf. Mit einer Meinung hält man sich dort zurück. «Das Baugesuch unterscheidet sich nicht von anderen Baugesuchen», sagt Gemeindeschreiber Giorgio Ciroli. «Wir müssen als Gemeinde zwar einen Haufen Fragen beantworten – vor allem, ob das Bauprojekt bewilligungsfähig ist. Das Bauamt prüft dies aktuell. Emotionen löst das Projekt der Energie Opfikon AG aber keine aus.» (sam)